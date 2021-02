Liderul PNL, Ludovic Orban, mesaj către miniștrii Guvernului Cîțu: „Suntem într-un an dificil. Trebuie să reducem cheltuielile nenecesare!”

Președintele PNL, Ludovic Orban, vrea ca membrii cabinetului lui Cîţu să taie cât se poate cheltuielile care nu sunt necesare.

Ludovic Orban vrea reforme majore și tăieri economice drastice. Preşedintele PNL le transmite miniștrilor din Guvernul Cîțu condus de Florin Cîțu că trebuie să înțeleagă situația dificilă prin care trece România și să utilizeze la potențialul maxim fondurile europene.

„Abia ce e lansat în dezbatere publică proiectul bugetului. Nu știu de existența unor nemulțumiri între cei din Guvern. N-am fost sunat de nici un ministru. Sunt decizii grele. Suntem într-un an dificil: am avut o criză economică, am avut o pandemie… Bugetul trebuie făcut în funcție de rigorile UE și trebuie să ținem cont de ele.

Obiectivul nostru este relansare economiei, care să se bazeze pe o creștere a investițiilor, a fondurilor europene și să putem utiliza cele 30 de miliarde de euro din planul de reziliență. Orice creștere de venituri pentru orice fel de cetățeni depinde de o creștere economică cât mai puternică. Ne dorim în acest an să ne îndreptăm la un deficit sub 3%. Anul acesta avem un deficit de 7%, pe care trebuie să-l respectăm. Trebuie să reducem cheltuielile nenecesare.

Am discutat la nivelul coaliției. În privința alocării banilor către diferite ministere asta e o chestiune care ține de dezbaterea în Guvern. Orice ministru trebuie să înțeleagă că suntem în situația în care suntem și că trebuie să facă reforme”, a spus Ludovic Orban.

Premierul Florin Cîţu vine cu un anunţ prost pentru bugetari. Şeful Guvernului spune că e vorba despre o plafonarea a sporurilor pentru acest moment. De asemenea, Cîţu anunțat faptul că Legea Bugetului pe anul 2021 este finalizată și va lansată în dezbatere publică. Cîțu susține că se va merge pe un deficit de 7%.

Premierul Cîțu a explicat că Legea Bugetului va lega sporurile bugetarilor de performanța acestora.