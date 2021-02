Deputatul PSD, Dan Cristian Popescu, pune „punctul pe i”: „ După o lună de guvernare, vedem doar bâlbe, scandaluri, miniștri incapabili și o bătălie acerbă pentru funcții!”

Domnule Dan Cristian Popescu, sunteți la începutul celui de-al doilea mandat de deputat. Asta după ce ați avut, dacă se poate spune așa, o “pauză” de patru ani în administrația publică locală, unde ați ocupat funcția de viceprimar al sectorului 2. Este mai greu în Parlament sau în administrația publică? Cu ce gânduri abordați acest nou mandat de parlamentar?

Dacă mă refer la planul personal, este evident că, în Parlament, este un program mult mai lejer decât programul executiv (dacă aș putea spune așa) de la Primărie unde, practic, nu aveam timp liber. În Camera Deputaților, avem un program mai așezat, mai predictibil, în contextul în care, știi foarte bine, în fiecare săptămână, care este programul de lucru în comisii, în plen, în cabinetele parlamentare…La Primărie, niciodată nu știai cât de intens va fi și cât va dura programul din ziua respectivă. Puteai sta la birou sau pe teren până la miezul nopții, când situația o impunea. Și, credeți-mă, au fost destule exemple!

În plan personal, există mai multe plusuri, având mai mult timp liber pentru mine, pentru familie.

În plan executiv, activitatea parlamentară nu-ți dă atâtea satisfacții ca aceea de edil. Este mult mai teoretică, există dezbateri pe marginea unor legi… Sigur, însă, că pentru mine este o onoare la fel de mare să-mi servesc țara din poziția de parlamentar. Este o onoare să-mi reprezint concetățenii din București în Camera Deputaților și să fac tot ceea ce ține de mine, având o experiență suplimentară – față de primul mandat de parlamentar, de acum opt ani de zile – aceea de viceprimar al sectorului 2, care mă ajută. Am găsit, de altfel, multe puncte în care legislația nu este cea mai bună și, măcar în acest puncte, voi încerca să produc anumite schimbări în bine.

Nu sunt, este adevărat, parte din majoritatea parlamentară, dar sunt parte din grupul cel mai mare din Parlament ceea ce îmi dă speranțe că măcar o parte din inițiativele mele vor avea succes și vor modifica legislația în așa fel încât oamenii să o ducă mult mai bine.

„Ceea ce face PNL și se află în contrapondere flagrantă cu toate promisiunile electorale în care se vorbea despre competență, profesionalism, depolitizare”

Haideți să revenim, domnule deputat Popescu, la un subiect care a suscitat dezbateri aprinse. PSD a câștigat alegerile dar nu a primit, nici măcar la nivel teoretic, șansa de a forma o majoritate parlamentară și de a pune bazele unui guvern…

A fost, practic, o forțare a Constituției din partea președintelui Iohannis. Toată lumea, de altfel, cunoaște adversitatea acestuia, din ultimii ani, față de PSD. Până la urmă, însă, democrația și Constituția trebuie respectate. Ne place sau nu ne place, PSD a obținut la scrutinul din 6 decembrie cele mai multe voturi. Măcar formal, trebuia să aibă prima opțiune de a face un guvern. Dacă nu ar fi reușit, era evident că președintele Iohannis trebuia să se îndrepte către al doilea partid ca și scor electoral, în speță PNL. Președintele a decis, însă, să nu acorde PSD acest drept, câștigat democratic prin vot, și a preferat să susțină formarea unui guvern în care, în mod clar, avea mai multă influență, așa numitul „guvernul meu”. Vom vedea cu toții, timpul va demonstra, dacă alegerea a fost una buna sau una proastă.

Din păcate, după doar o lună, vedem miniștri incapabili, vedem o bătălie doar pentru funcții, vedem o „plată” către filiale pentru serviciile electorale oferite în campanie.

Este total inadmisibil ceea ce face PNL și se află în contrapondere flagrantă cu toate promisiunile electorale în care se vorbea despre competență, profesionalism, depolitizare. Am ajuns în situația alarmantă în care, la Sănătate, avem un ministru fără studii superioare, care ridică din umeri, fiind depășit de probleme, care a adoptat un dublu standard.

Când era ong-ist, cerea demisia ministrului de resort pentru un incendiu dintr-un club privat, iar astăzi, când este ministru, în condițiile unui incendiu dintr-un spital de stat, ridică din umeri și spune că pacienții sunt vinovați de o asemenea tragedie. Asistăm la o situație strigătoare la cer care nu va rămâne nesancționată de români pentru că aceștia nu vor accepta să fie mințiți cu acest comportament duplicitar!

Gândiți-vă doar ce ar fi fost dacă, astăzi, la guvernare, se afla PSD și numea în funcția de ministru al Sănătății o persoană fără diplomă de licență și, mai mult, avea loc în mandatul acestuia un incendiu în care mureau 16 persoane! Îmi închipui ce mitinguri erau în Piața Victoriei, ce scandaluri, câte demisii, la toate nivelurile, s-ar fi cerut! Este surprinzător cum, de această dată, Vlad Voiculescu este susținut de cei care ieri ieșeau în stradă cu fiecare ocazie și cereau demisii peste demisii! Nu mai intru în detalii privind alte numiri în funcții pe criterii ce exclud orice brumă de competență.

Haideți, totuși, să mai acordăm un cec în alb, de câteva luni, actualului Guvern pentru că, deși sunt în opoziție, îmi doresc ca Guvernul României, indiferent de componența sa, să performeze. Până la urmă, pentru PSD, așa cum ar trebui să fie și pentru actuala Coaliție, cei mai importanți sunt oamenii!

Este datoria noastră, ca partid de opoziție, să semnalăm gafele guvernanților însă, credeți-mă, acest aspect nu îmi aduce satisfacții. Să sperăm că acest guvern va face și lucruri bune și nu se va rezuma doar la a numi persoane incompetente în funcții importante deși, după cum au pornit la drum, este greu de crezut că vor putea face altceva.

Nu pot să nu amintesc bâlbele legate de redeschiderea școlilor, de campania de vaccinare, de avalanșa de împrumuturi, de politizarea excesivă, inclusiv a prefecților. Ba, mai mult, s-a introdus, pentru a mulțumi pe toată lumea, o nouă sinecură, și anume, funcția de secretar general al Prefecturii, doar-doar se va astâmpăra foamea politică de funcții. Mă tem că, în aceste condiții, se va ajunge probabil și la politizarea postului de femeie de serviciu și spun asta cu mențiunea că respect toate meseriile din România! Aștept, însă, ca acest Guvern să se trezească și să înțeleagă că trebuie să facă și ceva pentru țara asta!

„Nu vorbim de un guvern al unui partid sau al unei Coaliții, ci este vorba de instituțiile României, de companiile de stat ale României, de Guvernul României!”

Ca și fost liberal, într-un interviu realizat anul trecut, îmi spuneați că pariul președintelui Iohannis și al liderului PNL, Ludovic Orban, este acela de a depolitiza administrația publică și de a face numiri exclusiv pe criterii de profesionalism. Astăzi, se pare că vedem altceva…

Vedem, astăzi, că se întâmplă contrariul. Și eu am crezut, cu ani în urmă, că intențiile reale sunt altele dar am văzut că și anul trecut, dar și în acest an, s-a renunțat cu ușurință la depolitizarea administrației și s-a trecut la o avalanșă de numiri pe criterii strict politice. Nu este nimic rău să numești un om dintr-un partid dar trebuie, obligatoriu, să numești un specialist pe poziția respectivă. Pentru că nu vorbim de un guvern al unui partid sau al unei Coaliții, ci este vorba de instituțiile României, de companiile de stat ale României, de Guvernul României.

Astăzi există capacități de comunicare foarte rapide și lumea vede toate aceste greșeli ale unui guvern sau altul. Nu pot să nu amintesc ultima măsură a Guvernului Cîțu care este foarte ciudată și care abrogă legea care interzicea vânzarea activelor companiilor de stat. Chiar dacă eu cred în privatizare și în parteneriatul public-privat, nu cred că acum este un moment prielnic de a vinde active. Este o criză mondială, dacă vinzi ceva, vei vinde foarte ieftin.

Pe de altă parte, vorbim de active foarte valoroase care produc plus-valoare și mă refer la Transgaz, Portul Constanța, etc care trebuie să rămână ale României. Poți să faci, spre exemplu, când piața îți poate oferi un venit mai bun, o listare a unui pachet de acțiuni. Sau, mai mult, poți să te oprești să mai numești oameni incompetenți, foști lipitori de afișe, și să te orientezi spre un management competitiv. Dar, repet, aceste active produc mari profituri și ele nu trebuie înstrăinătate. De fapt, aceste active ascund și monopoluri naturale așa cum este Portul Constanța. Nu vorbim, așadar, doar de o afacere ci de un monopol al statului român. Dacă vrei să aduci în România marfă pe mare, nu poți să o aduci decât pe aici. Poziția Portului Constanța este strategică!

„PNL și USR, se bat pe același electorat și atunci vor încerca să-și smulgă reciproc din electoratul celuilalt partid. Și acest lucru va genera conflicte majore în interiorul Coaliției!”

Cum vedeți, domnule Dan Cristian Popescu, evoluția Guvernului Cîțu? Dar a coaliției de guvernare?

Primele șase luni, cât timp își vor împărți funcțiile, se vor suporta chiar dacă vor mai exista critici și nemulțumiri reciproce. Probabil, în a doua jumătate a anului sau, mai rapid, dacă apar evenimente neașteptate precum incendiul de la Matei Balș, inevitabile în contextul lipsei cronice de prevenție, organizare și viziune a guvernanților, situația va deveni tensionată în Coaliție.

Una a fost, spre exemplu, pentru Vlad Voiculescu, să vorbească, să critice, din opoziție, și alta a fost situația când a ajuns ministru. Am văzut și marile gafe ale primarilor USR de la sectoarele 1 și 2, Clotilde Armand și Radu Mihaiu. Cred că, în a doua jumătate a anului, vor apărea scandaluri mai mari. Să nu uităm că cele două partide principale din Coaliție, PNL și USR, se bat pe același electorat și atunci vor încerca să-și smulgă reciproc din electoratul celuilalt partid. Și acest lucru va genera conflicte majore în interiorul Coaliției care se vor acutiza. Din păcate, acest război va face un uriaș rău României. Trebuie să existe un dram de decență la nivelul unui demnitar. Instituția demisiei, chiar și una de onoare, trebuie să prindă și la noi. Nu înseamnă că ai făcut ceva grav dar, când gestionezi un anumit domeniu, trebuie să-ți asumi responsabilitatea când se întâmplă ceva ceea ce tu ai putea să previi, prin funcția ta. Și, atunci, trebuie să apară demisia de onoare.

„Marcel Ciolacu a reușit imposibilul și a pus PSD pe poziția de lider, în paralel începând și o reformă consistentă în interiorul partidului!”

Marcel Ciolacu și echipa sa au reușit, în ciuda criticilor, să câștige alegerile parlamentare…. Cum apreciați prestația actualei conduceri a PSD și cum vedeți evoluția partidului în opoziție?

Marcel Ciolacu a reușit „imposibilul”. A luat un partid „căzut în genunchi”, care ajunsese la doar 22 la sută, al cărui lider fusese condamnat chiar a doua zi după alegerile europarlamentare. Cred că, în săptămânile de după condamnarea lui Dragnea, partidul a scăzut și mai mult în sondaje. Marcel Ciolacu a luat, practic, un partid aflat într-o perioadă dificilă, s-a luptat cu un președinte care a atacat vehement, cu toate ocaziile, PSD, a preluat un partid la sfârșitul unei guvernări Dăncilă care, să fim sinceri, nu avea o imagine foarte bună. Marcel Ciolacu a preluat partidul într-o perioadă delicată și a reușit, printr-o mobilizare exemplară, să învingă atât PNL, cât și pe președintele Iohannis, la alegerile locale și alegerile parlamentare.

La locale, deși s-a pierdut mare parte din București, la numărul Consiliilor Județene și al primarilor, PSD s-a impus detașat. Iar rezultatul de la alegerile parlamentare a confirmat pentru PSD poziția de lider în politica românească. Toți analiștii spuneau că PNL se va impune cu unu, două procente, în fața PSD, iar realitatea politică a arătat că PSD s-a impus cu peste cinci procente în fața PNL.

Putem spune, așadar, că Marcel Ciolacu a reușit imposibilul și a pus PSD pe poziția de lider, în paralel începând și o reformă consistentă în interiorul partidului. A renunțat la persoanele cu imaginea șifonată și a numit candidați competitivi. PSD a fost singurul partid care a avut, la parlamentare, pe liste, candidați care nu erau urmăriți sau cercetați penali. Spre exemplu, pe listele PSD și PNL, au fost foarte mulți candidați cercetați și urmăriți penal.

„PNL riscă să nu mai aibă o marcă clară politică. Dacă nu face ceva rapid în acest sens, riscă ca bătălia politică a anului 2024 să fie între PSD și USR”

Cum vedeți evoluția PNL? Va rămâne Ludovic Orban președinte și după viitorul Congres?

Este greu de spus dacă Ludovic Orban va rămâne președintele PNL. PNL are astăzi o problemă de poziționare. Astăzi, riscă foarte mult să rămână, cum se spune, „între scaune” pentru că, dând mai multe “guri de oxigen” celor de la USR-PLUS, a permis acestora să se întărească și, cel puțin la capitolul imagine și percepție publică, să se prezintă mai de dreapta decât PNL.

Mai mult, liderii USR-PLUS aruncă PNL și PSD în aceeași cutie. Pe partea stângă, se află un partid puternic, PSD, USR-PLUS își arogă dreapta, iar PNL riscă să nu mai aibă o marcă clară politică. Dacă PNL nu face ceva rapid în acest sens, riscă ca bătălia politică a anului 2024 să fie între PSD și USR.

AUR a reprezentat o uriașă surpriză. Are acest partid resursele necesare să-și continuă evoluția fulminantă?

Este, într-adevăr, o surpriză uriașă. Vorbim de acel segment de electorat care dorește lucrurile tranșate. Alegerile s-au suprapus și cu criza Covid , iar electoratul AUR vrea lucrurile spuse mai direct, mai puțin politic. Este, practic, fostul electorat PRM, PNG, nu total suprapus, dar acest electorat trebuie reprezentat. Este un segment de electorat care nu trebuie, în niciun caz, desconsiderat și care are dreptul de a fi reprezentat în Parlament.

“Președintele Iohannis va fi într-o situație foarte delicată”

Cum vedeți poziționarea ulterioară a președintelui Iohannis în condițiile în care situația politică se va acutiza între PNL și USR-PLUS iar rezultatele guvernului Cîțu vor întârzia să apară?

Președintele Iohannis va fi într-o situație foarte delicată. Dacă, până acum, era foarte ușor să facă opoziție și să critice orice inițiativă a PSD, acum, după ce a „forțat” Constituția și a numit un premier de la al doilea partid, nu de la cel care a câștigat alegerile, a devenit un fel de naș al guvernului. Nu mai poate să spună că este doar un arbitru, că nu este responsabilitatea sa. Toată campania, a fost un actor politic, atacând PSD. Acum, îi va fi greu să spună că este echidistant. Are o parte din vină dacă vor fi făcute greșeli – și au fost făcute deja foarte multe, și o parte din merite dacă guvernarea va fi un succes. Până astăzi, vedem însă doar scandaluri, greșeli și bâlbe în actul guvernării

Un interviu realizat de Iulian Badea