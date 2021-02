Senatoarea Diana Șoșoacă, revoltată: „George Simion mi-a jurat că nu va trăda pe pământul sfânt de la mormântul lui Avram Iancu”

Senatoarea (încă) AUR, Diana Șoșoacă, a declarat joi, la emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu, că şi-a schimbat părerea despre relaţia pe care o are cu George Simion, copreşedintele partidului, în urma celor spuse de acesta în aceeaşi zi, într-un live pe Facebook.

Diana Şoşoacă susţine că a primit foarte multe mesaje de la colegi din AUR şi la partid s-au primit mii de astfel de mesaje de la membri care vor să iasă din partid, pentru că, aşa cum spune senatoarea, foarte mulţi i-au spus în privat că s-ar fi înscris doar pentru că o stimează şi au încredere în ea.

„Am spus eu altceva vreodata decat adevarul? De aseara am mai vorbit cu niste mambrii AUR, care mi-au spus ca totul s-a intamplat cu aprobarea lui George Simion. Mi-a dat si mesaje, mi-a scris si azi-noapte pe la 3, mi-a spus ca trebuie sa ne intalnim, ca fierbe lumea.

A primit azi sute de telefoane, cum primesc si eu zi de zi. La AUR s-au primit de mesaje, mesaje de la oameni care vor sa iasa din partid, in urma excluderii colegei lor.

Toata lumea este dezamagita si de George, eu nu m-am asteptat. Nu stiu daca ati auzit ce a zis astazi in live. Conform Constitutiei, daca ma dai afara din partid, nu ma dai si din Parlament. Si atentie, eu pana acum nu am primit nicio instiintare, nu am vazut niciun comunicat, decat un comunicat ca mi s-a retras sprijinul politic. Avem o problema juridica.

Dar nu le dau eu sfaturi juridice, a incetat acest ajutor al meu fata de AUR, am fost destul fata buna. Abia dupa ce imi este ascultata si mie opinia poti sa ceri aceasta schimbare si apoi trebuie votata de plen. Ei nu cunosc deloc regulamentul. Eu le-am zis mereu lui Claudiu Tarziu si Sorin Lavric ca erau mereu dusi de nas, doar dadeau din cap si aprobau tot ce spuneau cei de la PNL si USR.

Eu i-am propus lui George sa mergem la Ţebea, in campania electorala, la mormantul lui Avram Iancu si la gorunul lui Horea, pentru ca acolo este izvorul libertatii. Am fost, am facut poze la gorun, apoi l-am rugat sa mai stea un pic langa mormantul lui Avram Iancu si am ramas doar noi doi. L-am rugat sa jure ca nu va trada natia asta si lupta poporului roman, pentru ca suntem singurii oameni care mai aprind flacara patriotismului si nationalismului in Romania.

Si a zis ca el e de 15 ani in lupta asta si a jurat pe pamantul sfant din fata mormantului lui Avram Iancu ca nu va trada.

Dumneavoastra cum interpretati „Diana e un om special si o sustin si ii voi sustine toate demersurile pentru binele poporului roman, dar va fi senator independent”?

Singura cale de împăcare între mine si AUR este ca domnii Lavric, Claudiu Târziu şi Dan Tănasă să fie excluşi din partid”, a declarat Diana Şoşoacă la Romania TV.