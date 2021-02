Adi Vasile, înainte de meciul cu Metz: ”Ne dorim să schimbăm statistica!”

CSM București joacă mâine în Franța un meci decisiv în privința ierarhiei finale a clasamentului grupei, cu atât mai mult cu cât a primit patru puncte în plus de la EHF, în urma meciurilor amânate și nedisputate din vina exclusivă a adversarelor.

”Tigroaicele” au plecat la Metz cu gânduri și ambiții mari. Dincolo de importanța meciului, care poate să le urce sau să le coboare în clasamentul grupei, antrenorul Adi Vasile are propria lui luptă cu statistica.

”În ultimele 4 sezoane o singură echipă a câștigat la Metz, este un teren foarte greu. Ne dorim să schimbăm statistica, este foarte motivant acest meci, este una dintre cele mai grele deplasări” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

După victoria din meciul trecut din Liga Campionilor și revenirile jucătoarelor Elizabeth Omoregie și Gabi Perianu, CSM a primit o veste bună de la EHF. Forul european a acordat echipei din România punctele pentru cele 2 partide nedisputate din grupă, din cauza cazurilor de Covid din rândul adversarelor de la Rostov și Bietigheim.

”Nu pot să simt o bucurie, am primit patru puncte, într-adevăr, dar prin ce am făcut de-a lungul sezonului am demonstrat că am respectat competiția, așa că acum ni s-au întors lucrurile…Nu mă bucură că am câștigat meciuri în afara terenului, pentru că suntem obișnuiți să culegem roadele muncii noastre pe teren” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

Tehnicianul nu face calcule înainte de jocul din Franța, ci se gândește exclusiv la victoria cu Metz.

”Nu putem prinde locul 1, dar se poate întâmpla orice la locurile 2,3,4, pentru că este mult echilibru în această grupă. Mereu trebuie să ai o perspectivă amplă asupra situației în care ești, dar noi respectăm competiția și trebuie să facem orice să ne câștigăm meciul. Singurul calcul pe care-l avem în cap este să învingem acolo” – Adi Vasile, antrenor CSM București.

” Înainte de această decizie a EHF eram la mijlocul clasamentului, iar acum avem o poziție mult mai bună și o șansă importantă să terminăm în primele trei echipe ale grupei, dacă învingem la Metz. Nu-l văd ca pe o finală, ci ca pe un meci în care trebuie să se vadă din nou că avem încredere în noi, să ne arătăm adevărata față, trebuie să confirmăm jocul bun de săptămâna trecută” – Siraba Dembele, handbalistă CSM București.

Pentru franțuzoaica din lotul CSM-ului disputa cu Metz înseamnă revederea cu foste colege și reîntâlnirea cu unele dintre cele mai bune prietene ale ei.

”Da, este plăcut să joci acasă, dar îl consider un meci ca oricare altul. Este important că le cunosc pe fete foarte bine” – Siraba Dembele, handbalistă CSM București.

Înainte de jocul din Franța, CSM București este pe locul trei al Grupei A, cu 17 puncte, unul mai puțin decât Metz și două în minus față de liderul Rostov Don. FTC le ”suflă-n ceafă” tigroaicelor, având 16 puncte.

După aceste ultime meciuri s va juca faza următoare a Ligii Campionilor, unde toate cele 12 echipe sunt calificate. Se vor decide duelurile în funcție de clasament, urmând să se împerecheze locul 1 din grupa A, cu locul 8, din B, locul 2 din A, cu 7 din B, 3 din A cu 6 din B, etc.