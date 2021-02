Liderii USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, implicare totala privind bugetul de stat: Investitii record la Ministerul Transporturilor!

Alianţa USR PLUS a transmis, vineri seara, după aprobarea de către Executiv a proiectului legii bugetului de stat pe 2021, că „au fost două luni intense” în care s-a încercat construirea „unui buget realist, care să se încadreze în ţinta de deficit agreată cu Comisia Europeană, dar care să fie orientat, în acelaşi timp, către obiectivele stabilite în programul de guvernare şi, cel mai important, să prioritizeze investiţiile”.

„Şi am reuşit acest lucru. Numai la Transporturi, bugetul prevede investiţii fără precedent: 14,1 miliarde de lei, dintre care 8 miliarde de lei sunt pentru investiţii pe fonduri europene. În acelaşi timp, am construit acest buget ţinând cont de contextul economic dificil în care ne aflăm, dar şi de reformele pe care le avem stabilite pentru creşterea competitivităţii companiilor de stat şi eficientizarea cheltuielilor din bani publici”, a susţinut USR PLUS, într-o postare pe Facebook.

Alianţa a adăugat că, prin urmare, companiile de stat cu pierderi sau datorii nu vor avea creşteri salariale anul acesta şi, în plus, vor fi obligate să prevadă în bugetul propriu reducerea pierderilor prin măsuri concrete şi cu termene de implementare pentru 2021.

„Pe scurt, ce aşteptăm de la aceste companii este să vină cu planuri concrete şi explicite de reformă, nu cu simple schiţe pe hârtie, cum ne-am obişnuit în ultimii 30 de ani. Nu ne mai putem permite să avem creşteri salariale în companii care înregistrează pierderi şi în plină criză pandemică. Avem exemplul clasic de la Metrorex şi nu este singurul. Reformarea companiilor de stat rămâne unul dintre obiectivele principale ale USR PLUS şi va fi dus la îndeplinire”, a completat USR PLUS.