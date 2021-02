Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, anunțul așteptat de cadrele didactice: „Începe vaccinarea prioritară a profesorilor!”

Sorin Cîmpeanu a anunţat că este posibil ca vaccinarea prioritară a personalului din sistemul de învăţământ să demareze chiar în săptămâna care vine, o decizie în acest sens urmând a se lua luni.

Declaraţia a venit chiar pe contul personal de Facebook al Ministrului Eduaţiei şi Cercetării, duminică după-amiază.

„Din analiza făcută astăzi, 21 Februarie, împreuna cu CNACAV, rezulta ca este posibil ca vaccinarea prioritară a personalului din sistemul de invatamant sa demareze chiar in aceasta săptămâna. O decizie se va lua in cursul zilei de mâine și va fi anunțată de CNACV. Ministerul Educatiei apreciaza in mod deosebit eforturile făcute de către CNACV in acest sens.

Pentru programare, va trebui ca fiecare ISJ si fiecare universitate sa furnizeze cât mai rapid către DSP listele nominale cu personalul din invatamant care dorește sa se vaccineze in aceste centre dedicate (grupat in funcție de varsta, sub și peste 55 ani). Operațiunea va dura cca. o săptămâna. Locațiile centrelor locale de vaccinare prioritară a personalului din invatamant sunt deja cunoscute (spre exemplu, pentru București, se are in vedere organizarea a 22 de linii de vaccinare in complexul ROMEXPO).

Pana acum s-au vaccinat 42.000 angajați ai sistemului de invatamant, din care 21.000 au făcut și rapelul. Acest număr nu include personalul din invatamantul superior medical – personal care, deși este angajat in sistemul de invatamant, a fost integistrat la vaccinare in categoria “personal medical”.

In acest moment, in platforma de vaccinare s-au înregistrat 128.817 angajați din sistemul de invatamant (fără medicii din invatamantul superior medical)”, a anunţat Sorin Cîmpeanu.

