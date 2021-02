Nicușor Dan vrea să preia cluburile sportive școlare de la Ministerul Educației. Susținerea sportului de masă, o prioritate pentru primarul general!

Primele cinci luni de mandat ale noului primar general, Nicușor Dan, reprezintă un succes. Fie și din simplul fapt că Nicușor Dan a început rapid să găsească soluții pentru rezolvarea uriașelor probleme rămase nerezolvate în ultimii patru ani. Traficul este infernal, poluarea, la cote de avarie, Termoenergetica și RATB doi coloși care produc pierderi greu de gestionat, pandemia ridică obstacole greu de depășit, bugetul a fost devalizat de toxica administratie Firea-PSD…

În ciuda acestor provocări, susținerea sportului de masă a reprezentat, încă din prima zi a mandatului său, o prioritate pentru noul primar general al Capitalei, Nicușor Dan.

„Am fost astăzi la Clubul Sportiv Școlar nr. 6 din București, unde sunt antrenați 1000 de copii în 11 secții sportive. Pentru că azi se joacă la Bucureşti meciul Atlético – Chelsea, am transmis copiilor un mesaj din partea oaspeților noștri, însoțit de o minge cu autograful lui Stefan Savić, fundașul central al echipei Atlético Madrid.

Mesajul oaspeților noştri şi mesajul meu a fost „do sports and go to school”. https://youtu.be/dkmG9K47o7A

Am declarat de mai multe ori că o prioritate pentru Primărie va fi susținerea sportului de masă, încurajarea copiilor să fie activi, să practice sportul. Am solicitat Ministerului Educației preluarea cluburilor sportive şcolare, pentru ca organizarea sportului pentru copii să fie făcută sistematic în Bucureşti”, a precizat marți seară, pe pagina sa de Facebook, primarul general, Nicușor Dan.