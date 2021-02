Vicepremierul Dan Barna pune „punctul pe i”: „Premierul Cîțu nu poate remania un ministru USR-PLUS, fără acordul nostru!”

Vicepremierul Dan Barna afirmă că nu se discută în acest moment în Guvern despre eventuale remanieri, arătând că există evaluări permanente pe care fiecare partid din coaliţie le face în privinţa propriilor miniştri şi care vizează modul în care activitatea acestor pune în practică programul de guvernare.

Dan Barna a explicat că fiecare partid este responsabil de performanţa la guvernare a echipei pe care o are în executiv şi că, dacă se ajunge la remanierea unui ministru, trebuie remaniat întreg guvernul, pentru a păstra echilibrul în coaliţie.

„Asta e clar, că fiecare partid din coaliţie îşi evaluează propriii miniştri. Evident că premierul, în şedinţa de Guvern, poate să exprime puncte de vedere legate de cabinet în ansamblu şi de fiecare minister în parte, dincolo de asta, vreau să fie foarte clar lucrul acesta, că am văzut că s-au rostogolit diverse sugestii de remanieri dinspre diverse componente ale societăţii. Am văzut în spaţiul media rostogolite diverse opinii de la ţinători de grijă ai Guvernului.

În realitate, nu există subiectul ăsta pe agenda Guvernului pentru că suntem guvern învestit politic de două luni şi aproximativ, suntem un guvern care se aşază. O să vedem peste şase luni, peste un an, fiecare partid îşi evaluează permanent colegii miniştri şi încercăm să ne asigurăm că funcţionează pe logica programului de guvernare, aia e, de fapt, cadrul în care discutăm de evaluare”, a afirmat Dan Barna, marţi seară, la Digi 24.

Întrebat în contextul acestor afirmaţii, dacă premierul nu va putea remania un ministru de la USR-PLUS fără acordul formaţiunii care l-a propus, vicepremierul Dan Barna a răspuns că remanierea unui ministru de la alt partid de către premierul liberal ar presupune „remanierea întregii coaliţii”.

„Păi, categoric se poate întâmpla lucrul ăsta, dar asta presupune remanierea întregii coaliţii. Adică nu există varianta în care premierul ia un ministru de la noi cu mâna, fără acordul nostru, cum nu există nici varianta ca eu, ca unul din liderii coaliţiei, să fac acest lucru cu un ministru al PNL-ului. Este o coaliţie, coaliţia are reguli foarte clare, sunt trei parteneri la masă, fiecare partener are echipă de miniştri, deciziile se iau în coaliţie, asta e funcţionalitatea, nu există alta, restul sunt speculaţii, glume. Fiecare partid are propria sa echipă şi e responsabil de performanţa acelei echipe”, a adăugat Dan Barna.