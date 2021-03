Eurodeputatul Maria Grapini avertizeaza: “Masurile de carantinare sunt absurde si haotice. Rezultatele concrete de combatere a pandemiei lipsesc!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a criticat dur, la Antena3, “masurile absurde si haotice” de carantinare a municipiului Timisoara, respectiv a judetului Timis.

Mai mult, Maria Grapini a precizat, revoltata, ca vorbim de o grava discriminare, in special la adresa persoanelor de peste 65 care nu au voie, in aceste conditii, sa paraseasca decat doua ore propria locuinta. In opinia europarlamentarului Grapini, exista riscul urias al cresterii numarului de infectari prin aglomerarea mijloacelor de transport in comun in aceste ore.

“Am avut acelasi procent de infectari in perioada alegerilor si atunci s-a putut circula fara restrictii. Ceea ce este alarmant este faptul ca avem de-a face cu o discriminare foarte grava si, stiti bine, ca s-au castigat procese in UE pe marginea acestei situatii!”, a punctat europarlamentarul Grapini, care a adaugat ca nu poti sa aduci un efect pozitiv in combaterea pandemiei prin aceste masuri absurde.

Potrivit europarlamentarului umanist, dupa un an de zile, rezultatele concrete in lupta impotriva pandemiei lipsesc, in contextul in care continuam sa avem acelasi numar mare de persoane aflate la ATI.

“ Va spun ca si Tarom ne asaza pe scaune, unul langa altul, desi , in aeroport, stam la distanta. Despre ce vorbim? Masurile au fost ineficiente, incoerente si au dus la o neincredere totala a populatiei in autoritati. Vreau sa stiu si eu numele tarii din UE care, timp de un an de zile, a avut scoala oprita la clasele mici, la cele primare, la primul an de facultate, care a blocat total sistemul de educatie? Va spun eu: niciuna! Care stat membru nu a sustinut sectoarele HORECA si turism asa cum a facut Romania? S-au inchis si in aceste state restaurante, iar firmele de turism au avut pierderi, dar s-a acordat sprijin consistent in aceste domenii, de pana la 80 la suta din cifra de afaceri!”, a mai mentionat europarlamentarul Grapini, care a amintit si de recenta intalnire, de la inceputul lunii martie, a ministrilor turismului din statele UE in cadrul careia s-a tras un semnal de alarma in privinta pierderilor din domeniu, care au afectat PIB-urile tuturor statelor.