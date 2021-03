Ludovic Orban, promisiune onorată: „Deputații Coaliției vor vota miercuri desființarea SIIJ!”

Ludovic Orban a anunțat că proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție (SIIJ) va intra pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Camerei Deputaților.

Desființarea SIIJ, dezbătută în şedinţa de plen de miercuri a Camerei Deputaţilor. Fostul premier susține că a fost necesară prezenţa sa marţi în reuniunea Comitetului liderilor, deoarece liderul de grup al PSD nu dorea să supună la vot solicitarea liderului deputaţilor USR-PLUS Ionuţ Moşteanu de a introduce iniţiativa legislativă în plenul de miercuri. Ședința de miercuri a Camerei Deputaților va începe la ora 10:00, iar votul final va avea loc de la ora 12:00.

„E neuzuală participarea preşedintelui Camerei Deputaţilor la reuniunea Comitetului liderilor. De regulă, Comitetul liderilor funcţionează sub conducerea liderului de grup care conduce grupul cel mai numeros. A fost necesară prezenţa mea pentru că liderul de grup al PSD a refuzat pur şi simplu să supună la vot o propunere formulată de domnul Moşteanu şi anume aceea de a introduce pe ordinea de zi a şedinţei de plen de miercuri proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale. Colegii m-au invitat la reuniunea Comitetului liderilor. Evident am condus Comitetul liderilor şi am supus la vot această propunere, care a fost adoptată. Ca atare, proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale va intra pe ordinea de zi a şedinţei de plen de mâine”, a afirmat Ludovic Orban la Parlament.

”Cred că obiectivul nostru fundamental este să desfiinţăm Secţia specială. Este un angajament pe care l-am luat în faţa cetăţenilor români. Este o recomandare formulată în raportul Comisiei Europene pe care trebuie să o respectăm. Să nu uităm că avem obiectivul să îndeplinim recomandările pentru a putea să încetăm Mecanismul de Cooperare şi Verificare şi nu numai de asta, ci pentru a putea aduce normalitate în funcţionarea justiţiei” , a mai declarat liderul PNL.