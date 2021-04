În perioada 2-27 aprilie 2021, de la ora 18:00, Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, Asociația Help Autism, Centrul InfoEuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Kaufland România și Radio România Muzical, invită publicul la o serie de întâlniri virtuale ce se vor desfășura sub genericul “Dialogurile sufletului. Alice Năstase Buciuta în dialog cu…” – ediție specială dedicată proiectului SUFLET ÎN CULORI în beneficiul copiilor cu autism.

Apreciata jurnalistă Alice Năstase Buciuta, ambasador Help Autism 2019, se va întâlni atât pe calea undelor, cât și în studioul Canalului 33 România – partener al evenimentului, cu o parte dintre muzicienii români și străini care au susținut – prin arta și talentul lor – cauza copiilor cu minți aparte de-a lungul celor șase ediții ale proiectului SUFLET ÎN CULORI. Concert caritabil în beneficiul copiilor cu autism. Astfel, pe întreg parcursul lunii aprilie publicul se va putea întâlni cu dirijorul Gabriel BEBEȘELEA, sopranele Laura TĂTULESCU, Leontina VĂDUVA și Rodica VICA, tenorul Ștefan POP, mezzosopranele Roxana CONSTANTINESCU și Andreea IFTIMESCU, baritonul Vlad CROSMAN, violoniștii Remus AZOIȚEI, Clara CERNAT și Vlad MAISTOROVICI, violoncelistul Marin CAZACU, pianiștii Luminița BERARIU, Mara DOBRESCU, Thierry HUILLET și Diana IONESCU și Anna Katharina SCHEIDEREITER, CSR-Manager Kaufland România.

Toate aceste întâlniri virtuale vor prilejui publicului privitor nu doar bucuria reîntâlnirii cu unii dintre cei mai talentați muzicieni, ci și posibilitatea de a susține copiii și adolescenții cu autism prin donații pe platforma Galantom, fondurile obținute fiind direcționate către programele de terapie prin care Help Autism sprijină anual 600 de copii și adolescenți să-și atingă potențialul. Donațiile pot fi făcute, în cadrul campaniei dedicate Lunii Conștientizării Autismului – Un Dar Necesar pe: https://helpautism.galantom.ro/p/Dialogurile-Sufletului

Întâlnirile se vor desfășura atât pe pagina de Facebook a Asociației pentru Muzică, Artă și Cultură: https://www.facebook.com/asociatia.muzicaartacultura/ și pe canalul YouTube al asociației, cât și pe pagina de Facebook a: asociației Help Autism: https://www.facebook.com/helpautism.ro/, Radio România Muzical: https://www.facebook.com/Radio-Rom%C3%A2nia-Muzical-227784404990/ și a revistei Marea Dragoste: https://www.facebook.com/MareaDragoste, iar întâlnirile din data de 6 aprilie, respectiv 27 aprilie, pe pagina de Youtube a postului Canal 33 România: https://www.youtube.com/channel/UChXVCKn5sa-e-bNXjX47lJw. Vor fi 7 întâlniri și 17 invitați, conform următorului program:

Vineri, 2 aprilie, ora 18:00 – Ziua Internațională a Conștientizării Autismului

Soprana Rodica VICĂ (Austria), tenorul Ștefan POP (România) și Anna Katharina SCHEIDEREITER – CSR Kaufland România (Germania-România)

Marți, 6 aprilie, ora 18:00, studioul Canal 33 România

Violonistul Vlad MAISTOROVICI (România) și pianista DIANA IONESCU (România)

Vineri, 9 aprilie, ora 18:00

Violonistul Remus AZOIȚEI (Marea Britanie) și pianista Mara DOBRESCU (Franța)

Vineri, 16 aprilie, ora 18:00

Soprana Leontina VĂDUVA (Franța)

Marți, 20 aprilie, ora 18:00

Violonista Clara CERNAT (Franța) și pianistul francez Thierry HUILLET (Franța)

Vineri, 23 aprilie, ora 18:00

Dirijorul Gabriel BEBEȘELEA (Austria), soprana Rodica VICĂ (Austria), mezzosoprana Andreeea IFTIMESCU (România) și baritonul Vlad CROSMAN (Franța)

Marți, 27 aprilie, ora 18:00, studioul Canal 33 România

Soprana Laura TĂTULESCU (România), mezzosoprana Roxana CONSTANTINESCU (Franța), violoncelistul Marin CAZACU (România) și pianista Luminița BERARIU (România)

Alice Năstase Buciuta este scriitoare și jurnalistă, cu o istorie respectabilă de creatoare și de editoare-șefă a mai multor publicații de ținută din țara noastră, toate având o mare deschidere către domeniul cultural și, în special, către cel al muzicii clasice (Revista Tango 2004-2011, Revista Centrului Cultural Dinu Lipatti, Prima iubire, muzica 2018-2019, Revista Tango-Marea Dragoste, 2011-2021). Având un doctorat dedicat jurnalismului feminin și o vastă experiență de realizatoare de interviuri, Alice Năstase Buciuta s-a remarcat prin harul de a obține dezvăluiri de valoare de la interlocutorii săi, mărturisiri păstrate în paginile publicațiilor realizate, arhivate în site-ul www.revistatango.ro sau pe canalul de YouTube al televiziunii Canal 33 România unde realizează de trei ani emisiunea culturală „Marea Dragoste”. Alice Năstase Buciuta este autoarea cărții Marina, Marina, Marina – Marina Krilovici, volum dedicat biografiei marii soprane române și, de-a lungul anilor, a realizat interviuri de valoare cu mari personalități ale muzicii românești precum compozitorii Dan Dediu, Eugen Doga, Carmen Petra-Basacopol, dirijorii Gabriel Bebeșelea, Tiberiu Soare, Daniel Jinga, Voicu Popescu, soliștii Marina Krilovici, Nelly Miricioiu, Teodor Ilincăi, Anita Hartig, Leontina Văduva, Lucian Petrean, Rodica Vică, Roxana Constantinescu, Irina Iordăchescu, Lavinia Cherecheș, Marius Vlad Budoiu, Laura Tătulescu, Laura Nicorescu sau cu personalități ale muzicii internaționale precum soliștii Sumi Jo, Roberto Alagna, Ramon Vargas, Venera Protasova sau dirijorii Marcello Mottadelli, Keri-Lynn Wilson, Leo Hussain. În anul 2019 Alice Năstase Buciuta a prezentat ediția a șasea a evenimentului caritabil „Suflet în culori” și a devenit ambasadoarea Asociația Help Autism.

Despre proiectul Suflet în Culori:

“Vă invităm ca împreună să transformăm miracolul muzicii în miracolul recuperării copiilor cu autism.”

Proiectul caritabil de muzică clasică, a luat ființă, în 2014, ca o îmbinare a dorinței Asociației pentru Muzică, Artă și Cultură de a oferi sprijin pentru persoanele aflate în dificultate și a obiectivului Asociației Help Autism – de a susține recuperarea copiilor diagnosticați cu autism. Este al șaptelea an în care Asociația Help Autism marchează Ziua Internațională a Conștientizării Autismului, 2 aprilie, prin intermediul acestui evenimentul cultural menit să atragă atenția asupra problematicii autismului în România și totodată să strângă fonduri pentru susținerea celor peste 600 de copii și adolescenți din asociație. Mai multe detalii atât despre proiectul inițiat de Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, cât și despre edițiilor precedente ale proiectului găsiți pe: http://musicarte.ro/suflet-in-culori/

Despre autism:

La nivel mondial, 1 din 68 de copii este diagnosticat cu Tulburare de Spectru Autist, iar rezultatele studiilor efectuate în țara noastră ne înscriu, din păcate, în aceeași incidență. În România, în fiecare an, 1000 de copii sunt diagnosticați cu autism (conform Institutului Național de Sănătate Mintală). Autismul este cea mai răspândită tulburare a copilăriei, nu se vindecă, dar prin diagnosticare precoce și intervenție specializată, aproape jumătate dintre copiii afectați pot ajunge să trăiască o viață independentă. Un copil cu autism petrece în medie între două și opt ore pe zi în camera de terapie, luni sau chiar ani la rând, iar costurile sunt între 2000 și 5000 de lei pe lună. La 11 ani de la înființare, Asociația Help Autism este astăzi cea mai mare organizație dedicată copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare din România. Help Autism susține sute de copii diagnosticați cu TSA prin programe de terapie, în cadrul celor 5 centre și la domiciliu. De la terapie specifică la programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conștientizare, lobby și advocacy, Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii și adolescenții cu autism și pentru familiile lor, să pregătească școala și societatea să-i accepte și să-i integreze. Mai multe detalii despre activitatea Asociației Help Autism găsiți pe www.helpautism.ro.

Organizatori: Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură, Asociația Help Autism și Kaufland România

În parteneriat cu: Centrul InfoEuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Radio România Muzical. Canal 33 România și revista Tango-Marea Dragoste

