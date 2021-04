Liberalul Sebastian Burduja: „A vorbi despre ieșiri de la guvernare este deopotrivă regretabil și iresponsabil!”

Revocarea ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, reprezintă, până la urmă, o dovadă de responsabilitate a premierului care, altfel, risca să fie îngropat, împreună cu guvernul său, de avalanșa de gafe a lui Vlad Voiculescu și a Andreei Moldovan.

Reacția isterică a mai-marilor USR PLUS nu poate schimba o realitate alarmantă și anume eșecul total al așa-zisului management al lui Vlad Voiculescu la cel mai important minister într-o perioadă de pandemie.

Guvernarea trebuie să fie o lecție despre eficiență, despre profesionalism, despre respect față de cetățean, despre asumare a responsabilității, despre normalitatea actului managerial. Intrarea la guvernarea nu este o joacă, un moft, în care să primeze o persoană sau alta. Și nici ieșirea de la guvernare. Principiile trebuie să conteze, ca și echipa, ca și încrederea reciprocă, ca și eficiența actului de guvernare.

Practic, Barna și Cioloș ar trebui să-i mulțumească premierului Cîțu pentru decizia în cazul Vlad Voiculescu. Pentru că, până la urmă, i-a salvat de la sinucidere politică!

Vicepreședintele PNL, Sebastian Burduja, consideră că, în aceste condiții, a vorbi despre iesiri de la guvernare este deopotriva regretabil și iresponsabil.

„Nu este un moment nici simplu, nici plăcut. Avem nevoie, mai mult ca oricând, de stabilitate, responsabilitate și maturitate. Si trebuie să recunoaștem ca ceea ce ne unește este mai presus de ceea ce separă. Pentru că poate astăzi avem perspective diferite asupra unei persoane, într-o vremelnica funcție de răspundere, dar viziunea, valorile și principiile care ne-au adus împreună sunt aceleași.

La rece, discuția nu e despre partizanat politic, ci despre capacitatea de lidership și management în ministerul din prima linie a luptei cu pandemia. Contează prea puțin cum se numește cel care își asuma această responsabilitate, ci rezultatele care se traduc în salvarea vieților românilor.

În aceste condiții, a vorbi despre iesiri de la guvernare este deopotriva regretabil și iresponsabil. Fac un apel public să punem înaintea oricăror orgolii misiunea comună de a conduce România spre ieșirea din criză. Iar asta nu se poate face declanșând o criză politică.

Spre disperarea celor despre care prea mulți au uitat că până mai ieri distrugeau economia și justiția României, această coaliție a dovedit că funcționează. O spun din proprie experiență, în Parlamentul României, unde am eliminat împreună pensiile speciale ale parlamentarilor, am desființat Secția Specială, am dat țării un buget al dezvoltării. Am răspuns așteptărilor oamenilor, atât cât s-a putut în aceste vremuri complicate.

Ne-am asumat împreună guvernarea și sunt convins că putem și că trebuie să o facem în continuare”, a precizat, pe pagina de Facebook, deputatul PNL, Sebastian Burduja.