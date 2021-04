Pilotul Titi Aur s-a vindecat de COVID-19

Pilotul Titi Aur a postat un mesaj pe reţelele de socializare, unde a povestit momentele grele prin care a trecut. În aceste momente, se află la spitalul din Bârlad, acolo unde a fost internat, fiind în vizită la părinţii săi.

Pilotul a avut plămânii afectaţi în proporţie de 45% şi a avut nevoie de două surse de oxigen pentru a respira.

„In aceasta perioada am primit mesaje de incurajare si suport de la foarte multe persoane si doresc sa le multumesc tuturor. Am ales sa raman la spitalul din Barlad pentru ca am incredere foarte mare in echipa de aici. Acum ma simt putin mai bine, insa depind in continuare de peretele cu furtunul de oxigen si sper ca intr-o saptamana sa pot sa parasesc spitalul, bineinteles dupa refacerea analizelor.

Nu sunt omul care isi pune viata personala pe facebook sau in comunicari frecvente, dar experienta COVID ma face sa va transmit ceea ca am simtit. Dupa sase zile cu masca de oxigen la doua surse cu peste 20 litri/min, timp in care m-am simtit ‘strans de gat’ si cu senzatii dese de atac de panica, am reusit sa respir 20 min fara masca.