Liderii USR PLUS nu mai acceptă compromisuri: Vor un nou acord politic cu PNL!

Apar informaţii noi în cel mai mare scandal politic. Se pare că liderii USR-PLUS iau în calcul să le ceară liberalilor un nou acord politic.

Potrivit Hotnews, acordul vrea să prevadă procedura clară în caz de remaniere, dar și termene clare pentru angajamentele din programul de guvernare. Potrivit unor surse din Alianță, propunerea a venit pe filiera Cioloș și este încă în discuție.

Liderii Coaliției se vor întâlni luni după amiază pentru a discuta despre criza declanșată de demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătății. Potrivit surselor citate, Dan Barna a avut joia trecută o discuție pe această temă și cu președintele Klaus Iohannis care i-a cerut să găsească o cale pentru a rezolva criza. Aceeași discuție ar fi fost purtată și cu liberalii.

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat că în USR PLUS nu există disensiuni, iar Ministerul Sănătăţii este normal să fie condus de un membru PLUS. Dragu a declarat că Vlad Voiculescu are viitor în politică deoarece este un tip muncitor, devotat şi se gândeşte la binele general. ”Nu există disensiuni în USR PLUS (…) suntem toţi aliniaţi: Nu avem încredere în premierul Cîţu şi trebuie să existe un dialog”, a declarat Anca Dragu, duminică, la Prima TV.

Întrebată cui revine Ministerul Sănătăţii, Anca Dragu a declarat că, potrivit înţelegerii, acesta revine PLUS.

”USR PLUS. E normal să rămână la PLUS. Ne uităm şi la USR şi la PLUS şi la USR PLUS ne uităm la câteva nume şi căutăm un nume pentru a duce mai departe reformele pe care Vlad Voiculescu le-a început. Noi am făcut aceste discuţii, că ministrul Sănătăţii este un ministru de la PLUS. Deci continuăm în această direcţie discuţiile”, a declarat Anca Dragu.

Întrebată, de asemenea, dacă Vlad Voiculescu mai are viitor în politică, Dragu a declarat că acesta este ”un tip muncitor”.