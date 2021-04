EximBank finanțează cu 100 milioane de lei Oltina Impex Prod Com, unul dintre cei mai importanți producători români din morărit şi panificaţie

EximBank a acordat o finanțare în valoare de 100 de milioane de lei companiei prahovene Oltina Impex Prod Com, unul dintre cele mai mari jucători din sectorul morăritului și panificației din România. Fondurile sunt destinate asigurării necesarului de lichidități pentru activitatea curentă a companiei și au fost acordate cu garanție de stat emisă în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicată companiilor mari.

”Preocuparea noastră strategică rămâne în această perioadă să găsim cele mai bune soluţii financiare, în linie cu nevoile și asteptările companiilor românești angrenate în acest demers de contracarare a efectelor pe care pandemia le-a produs la nivelul economiei. Ne bucurăm că, prin facilitatea acordată, putem să asigurăm unuia dintre cei mai importanți producători din domeniul morăritului și panificației, dezvoltat de antreprenori români, fondurile necesare pentru menținerea activă a lanțului de producție, prin infuzia de capital de lucru. Vom continua să fim alături de întreprinzătorii români și le vom oferi soluţiile financiare care să le permită să meargă mai departe pentru că România crește cu noi toți”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

Oltina Impex Prod Com, specializată în productia pâinii, a specialităților de panificatie și patiserie, a făinurilor de grâu și porumb, precum și în distribuția acestora, are sediul în Urlați, județul Prahova, și își desfășoară activitatea prin intermediul a 13 puncte de lucru (producție, magazine și silozuri) amplasate în județele Prahova, Ialomița, Galați și Teleorman. Produsele companiei sunt distribuite în toată țara – printre clienți săi numărându-se marile rețele de retail, principalii producători de pâine și importanți traderi de cereale, dar și în unele state din Uniunea Europeană și Asia. Societatea are peste 500 de angajați și înregistra la finele anului 2019 afaceri de aproape 427 de milioane de lei.

”Pentru noi, perioada stării de urgenţă a fost una foarte încărcată, mai ales la început, când cererea de produse de panificaţie și, mai ales a făinurilor a fost în creştere. Apoi, efectele pandemiei nu au întârziat să-și pună amprenta și asupra activității noastre: restricțiile de circulație au redus interacțiunea cu fermierii fapt ce a îngreunat aprovizionarea cu cereale, crearea de orare de lucru are să permită respectarea recomandărilor în domeniu a crescut timpii de livrarare și de onorare a comenzilor, iar apariția unor cazuri de îmbolnăvire în familile unor angajați a condus la o lipsă temporară de personal. Toate acestea s-au suprapus peste un an agricol foarte slab fapt ce a crescut prețul cerealelor, iar cantitatea aprovizionată a fost mai redusă din lipsa lichidităților. În ciuda tuturor acestor provocări, ne-am continuat activitatea și suntem încântați că am reușit să accesăm această finanțare de la EximBank care ne va permite să ne consolidăm capitalul de lucru și să ne concentrăm atenția pe derularea proiectelor de dezvoltare care includ punerea în funcțiune a unei noi mori de cereale la Carani, județul Timiș”, a spus Cosmin Olteanu, administratorul Oltina Impex Prod Com.

Despre Oltina Impex Prod Com

Societatea a fost înființată în 1994, în orașul Urlați – Prahova, având ca principal obiect de activitate comerțul, iar cinci ani mai târziu și-a diversificat activitatea intrând în domeniul morăritului. În intervalul 2006 – 2009, compania a investit consistent în modernizarea morii sale de grâu din Urlați, atât fonduri europene, cât și fonduri proprii. În 2011, Oltina a finalizat un nou proiect de investiții prin punerea în funcțiune a unei fabrici de pâine și patiserie, tot la Urlați. În anii care au urmat, compania a continuat să investească în dezvoltare: a pus în funcțiune o moară de porumb și o fabrică de produse de patiserie. Ca o nevoie de dezvoltare a capacității de depozitare a cerealelor, în 2018, Oltina a achiziționat trei baze de stocare în județele Ialomița, Teleorman și Galati, baze și silozuri ce au crescut capacitatea de stocare la peste 120.000 de tone. Compania a continuat să-și majoreze capacitatea de stocare care, în prezent, ajunge la circa 260.000 de tone de cereale. Pentru detalii: www.oltina.ro

Despre EximBank

EximBank este o instituţie specializată ce se implică activ în susţinerea şi promovarea mediului de afaceri românesc. Instrumentele sale financiare sunt dedicate exclusiv segmentului corporate și pot fi accesate în condiții avantajoase de orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, derulează tranzacţii internaţionale, ori se adresează pieţei interne. Companiile au la dispoziție și un portofoliu competitiv de produse de trezorerie, cash management, trade finance și factoring, ce întregesc oferta de finanțare și garantare. Totodată, pentru că acţionează ca agent al statului pe piaţa de garanţii şi asigurări, EximBank este unul dintre instrumentele prin care fondurile publice, puse la dispoziție de statul român, susțin dezvoltarea durabilă a economiei. Pentru detalii: www.eximbank.ro