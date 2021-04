Atelier de scriere academică creativă

ISCOADA caută conținut scris original bazat pe cercetare, ce poate fi comunicat prin articole ușor de digerat de către publicul nespecialist. Căutăm materiale unde perspectivele teoretice să fie intercalate cu datele empirice, iar împreună să conducă cititorul pe un fir narativ care răspunde la o întrebare/premisă de cercetare. Ce urmărim este dezvoltarea ideii de research-as-storytelling – texte în care cercetarea să fie prezentată sub formă narativă.

Ne interesează materiale din antropologie și domenii conexe (etnologie, sociologie, arheologie, psihologie, filosofie, neuroștiințe, lingvistică, economie, științe politice, cultură digitală etc.).

Una dintre cele mai mari provocări pe care am întâlnit-o în procesul editorial ISCOADA este transformarea unui text de specialitate într-un material inteligibil și prietenos publicului larg. Acest act de creație depinde de dobândirea unor competențe de redactare, storytelling și sinteză ce nu sunt întotdeauna la îndemână celor din lumea academică. Materialele de popularizare a cercetărilor din științele socioumane trebuie sa îmbine rigoarea academică, stilul jurnalistic și talentul de a spune o poveste.

Atelierul de scriere academică creativă va fi condus de Georgiana Ilie (senior editor DoR) și Radu Umbreș (antropolog), care vă vor ajuta să scrieți o poveste accesibilă cititorilor de presă online. Prelegerile tutorilor vor aborda principii și soluții pentru scrierea academică în format narativ. Discuțiile de lucru din cadrul celor două zile de atelier se vor desfășura pe baza propunerilor de text ale fiecărui participant. Pe lângă informațiile oferite de tutori, atelierul va deschide un spațiu de conversație între autori, de împărtășire a dificultăților, temerilor dar și a experiențelor pozitive.

Deadline aplicații: 8 mai 2021

https://forms.gle/wkVm9HhzNLQUfzNc6

Atelierul este gratuit și are 12 locuri disponibile. Autorii care vor participa la atelier vor avea ocazia să-și publice materialele pe platforma ISCOADA.

Consultați materialele ISCOADA și ghidul nostru de scriere pentru mai multe detalii:

https://www.iscoada.com/

https://www.iscoada.com/ghidul-de-scriere

ISCOADA este o platformă digitală de popularizare a cercetărilor din antropologie și științe socio-culturale, un ecosistem de text, imagine și sunet prin intermediul căruia comunicăm cercetări despre cultură și societate. Platforma ISCOADA publică texte și materiale multimedia într-un format accesibil și atractiv pentru publicul larg. Credem că oamenii au nevoie de o cunoaștere sporită a indivizilor, comunităților și fenomenelor din jur pentru a-și dezvolta spiritul critic, a-i înțelege și a coopera cu ceilalți și a deveni actori relevanți în societate.

Am apărut în martie 2020, cu sprijinul AFCN și prin contribuția proprie a echipei. Am creat o platformă multimedia pentru prezentarea atractivă a cunoașterii științifice din perspective diverse. Am construit un proces de editare a materialelor prin feedback colaborativ cu autori-cercetători pentru a produce conținut relevant din punct de vedere sociocultural.

Platforma ISCOADA este un proiect derulat de Inima Film SRL și co-finanțat de AFCN, Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.