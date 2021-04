Victor Ponta avertizează: „Am avut premier o săptămână. De azi ne conduc Orban, Barna, Cioloş, Hunor şi Iohannis!”

Victor Ponta consideră că varianta la care s-a ajuns în urma negocierilor din coaliţie este cea mai rea posibilă, pentru că îl lasă pe premierul Florin Cîţu fără putere, iar deciziile majore se vor lua la partide şi la Cotroceni.

Victor Ponta compară situaţia actuală din fruntea României cu cea guvernelor PSD din perioada Dragnea, când totul era dictat de la partid. „Am avut Prim Ministru – o saptamana! De azi ne conduc Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Ciolos , Kelemen Hunor si, “cu voia dvs, ultimul pe lista” , Klaus Iohannis! Doar raspunderea o sa fie la Florin Citu! Ce sanse credeti ca mai avem pentru o guvernare buna in vremuri de Criza medicala, economica si sociala ? ZERO ?

Romania a avut perioade in care Guvernul era condus de la Palatul Cotroceni ( Basescu si Iohannis) sau de la Sediul PSD ( Liviu Dragnea) – de fiecare data rezultatul a fost prost sau foarte prost.

Cand Guvernul a fost condus de Prim Ministrul aflat la Palatul Victoria ( Nastase, Tariceanu, Ponta) Romania a avut perioade de crestere economica , stabilitate sociala si dezvoltare. Nu degeaba doar impotriva celor trei s-a activat mecanismul “dosarelor” – ceilalti Premieri “cuminti” nu au avut niciodata parte de acest tratament ( ma bucur pentru ei – au fost mai prudenti si mai prevazatori decat mine)!

Am salutat saptamana trecuta decizia ( fireasca) a lui Florin Citu de a revoca din Guvern un Ministru incompetent si care lucra impotriva interesului public. “Revolutia” a tinut insa doar o saptamana! Nu ai cum sa conduci si sa raspunzi pentru Guvern daca nu ai autoritate asupra ministrilor si putere de decizie!

Acum suntem in cea mai rea situatie posibila – deciziile vor fi luate de Orban, Barna, Ciolos si Kelemen ( plus Presedintele Iohannis) – iar Citu trebuie sa faca balet intre persoane si partide cu interese contrarii si orgolii uriase! Sansele de reusita sunt, dupa parerea mea, egale cu ZERO !

Nota de plata insa va fi platita de oameni si de firmele romanesti – nu de politicienii care se vor spala pe maini si vor arunca toata raspunderea pe un Prim Ministru “castrat” de orice autoritate si putere de decizie!

Pregatiti-va de ce este mai rau ! Urmeaza!”, a scris liderulo PRO România, Victor Ponta, pe Facebook.