Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, revoltată: “Criza de medicamente pentru oncologie poate curma vieti!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a luat atitudine față de criza medicamentelor oncologice. De altfel, eurodeputatul Grapini a atras atenția, încă de la începutul crizei sanitare, în privința cantității insuficiente a medicamentelor pentru bolnavii cronici.

“Este inadmisibil sa ai director de spital care nu stie sa spună câți bolnavi de la oncologie au ramas fara tratament, de mai bine de doua saptamani! Este inadmisibil sa ai ministru pentru sanatate care sa nu stie nimic despre starea pacientilor din tara!”, a precizat, revoltată, pe pagina de Facebook, Maria Grapini.

În context, Maria Grapini a reamintit faptul că, potrivit Constituției, Statul este obligat sa asigure pentru fiecare pacient cronic, cu atât mai mult pentru cancer, tratamentul necesar.

Vă prezentăm, în continuare, reacția europarlamentarului român față de această situație alarmantă:

“ Criza de medicamente pentru oncologie poate curma vieti!

Am atras atentia, inca de la inceputul crizei sanitare, ca nu trebuie uitati ceilalti bolnavi, alte boli, nici din punct de vedere a internarilor nici din punct de vedere a asigurarii la termen si in cantitate suficienta a medicamentelor pentru bolnavii cronici.

Este inadmisibil sa ai director de spital care nu stie sa spuna cati bolnavi de la oncologie au ramas fara tratament de mai bine de doua saptamani! Este inadmisibil sa ai ministru pentru sanatate care sa nu stie nimic despre starea pacientilor din tara!

Reamintesc pentru cei care au obligatii de serviciu in domeniul sanatatii ca, in conformitate cu reglementarile europene dar si in conformitate cu Constitutia Romaniei, Statul ESTE OBLIGAT sa asigure pentru fiecare pacient cronic, cu atat mai mult pentru cancer, tratamentul necesar! Cei care reprezinta statul in problema sanatatii sunt cei care sunt pe functii si primesc bani pentru locul de munca asumat! Responsabilitatea este a lor!

Solicit public sa se comunice urgent:

– numarul bolnavilor de cancer

– decedati in 2020 si primele trei luni a anului 2021

– Numarul bolnavilor care nu au avut acces la tratament-pentru fiecare boala cronica

– Termenul in care se rezolva criza de medicamente

Dupa analiza solicitata, cer masuri drastice pentru cei vinovati!”, a avertizat eurodeputatul Grapini.