Lista completă a premiilor Oscar 2021

Cea de-a 93-a gală a Premiilor Oscar are loc, anul acesta, la 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19. Cel mai bun film a fost desemnat „Nomadland”, iar Anthony Hopkins și Frances McDormand au primit Oscarul pentru cel mai bun actor și, respectiv, cea mai bună actriță în rol principal.

Anul acesta, ceremonia de decernare a premiilor Oscar a fost transmisă live din două locaţii, ambele în Los Angeles: Dolby Theatre şi Union Station. Au fost, de asemenea, şi două locaţii internaţionale, una în Marea Britanie, pentru toţi nominalizaţii de origine britanică, şi cea de-a doua, în Paris.

Lista completă a trofeelor care au fost decernate la gala Oscar 2021.

Cel mai bun film: „Nomadland”

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao („Nomadland”)

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins („The Father”)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand („Nomadland”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn („Minari”)

Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Another Round” (Danemarca)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: „Soul

Cea mai bună scenografie: „Mank”

Cel mai bun scenariu adaptat: „The Father”

Cel mai bun scenariu original: „Promising Young Woman”

Cea mai bună imagine: „Mank”

Cel mai bun montaj: „Sound of Metal”

Cea mai bună coloană sonoră: „Soul”

Cel mai bun cântec original: „Fight For You” (interpretat de H.E.R. pentru filmul „Judas and the Black Messiah”)

Cel mai bun sunet: „Sound of Metal

Cele mai bune efecte vizuale: „Tenet”

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: „Ma Rainey’s Black Bottom”

Cele mai bune costume: „Ma Rainey’s Black Bottom”

Cel mai bun scurtmetraj animat: „If Anything Happens I Love You”

Cel mai bun scurtmetraj de ficţiune: „Two Distant Strangers”

Cel mai bun lungmetraj documentar: „My Octopus Teacher”

Cel mai bun scurtmetraj documentar: „Colette”

Premiul umanitar Jean Hersholt: Tyler Perry şi Motion Picture & Television Fund (MPTF)