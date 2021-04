Gabriela Firea, revoltată: „Va fi genocid pentru pensionari!””

Gabriela Firea a reacţionat dur după ce Guvernul a decis să taie din serviciile de sănătate în plină pandemie de coronavirus şi susţine că proiectul Contractului Cadru, propus de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, vine cu o lovitură dură pentru vârstnici.

Gabriela Firea susţine că proiectul face ca medicii de familie să fie descurajați din a mai acorda asistență medicală pensionarilor. Lor li se va scădea punctajul acordat pentru tratarea persoanelor de peste 60 de ani!

„Am văzut documentul, este foarte grav şi nu îmi vine să cred! Am văzut că este un document oficial, nu un fake news! După ce că seniorii sunt categoria cu cele mai multe boli cronice, vii tu, USR Plus să propui o descurajare a medicului de familie să-i trateze pe cei în vârstă, mi se pare genocid! Nu numai mie, ci şi medicilor, asociaţilor bolnavilor! Cresc preţurile, cum să nu aibă seniorii acces la sănătate? Vom face demersuri şi sper ca Guvernul şi PNL să renunţe la idee şi să convingă şi USR Plus. Ce mari reduceri fac abandonându-i pe bătrîni?”, a spus Gabriela Firea la România TV.