Adina Diaconu a luat lecții de machiaj!

Una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis de masă din România a învățat trucuri și secrete din arta machiajului de la un profesionist în domeniu.

Adina Diaconu, una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din noua generație, a lăsat paleta și sala de antrenament și s-a relaxat la o ședință de machiaj profesional. Laura Atanasoaie, make-up artist a învățat-o pe frumoasa sportivă trucuri și secrete din arta machiajului.

„A fost o zi specială pentru mine pe care am petrecut-o nu în sală, ci în studio unde m-am simțit foarte bine. Am învățat tehnici noi, mici secrete care mă vor ajuta de acum înainte și sunt foarte bucuroasă de rezultatul obținut. Am dorit să învăț cum să folosesc tușul și în general am vrut să învăț tehnica machiajului ochilor” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

Laura a fost încântată de Adina și spune că tânara s-a descurcat foarte bine.

„E foarte plăcut ca sportivii să îmi treacă pragul academiei. A fost o experiență plăcută, Adina s-a descurcat excelent, a fost receptivă, am trasat o linie de eyeliner împreună, e foarte pricepută” – Laura Atanasoaie, make-up artist.

Pe cât este de talentată la tenis de masă, pe atât este și de frumoasă! Pentru că petrece foarte mult timp în sala de antrenament, Adina se machiază discret.

„Încerc să am tot timpul un look natural, atunci când mă machiez prefer să o fac cât mai bine si profesionist” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

În viitor, vrea să își deschidă un salon

Când era mică, sportiva avea o dorință și speră ca într-o zi aceasta să devină realitate.

„Voiam să am salonul meu de înfrumusețare. Apoi am ales sportul, dar de ce nu în viitor pot să îmi deschid propriul meu salon” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

Pe plan profesional, pentru tânăra sportivă urmează o perioadă de foc. În iulie va participa cu naționala feminină la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar în septembrie vine la Cluj la Campionatele Europene. Atât pentru Tokyo cât și pentru Cluj, Adina și-a trasat obiective! Vrea medalii!

„Ne dorim enorm o medalie olimpică, este singura care ne lipsește din palmares” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

Dacă se vor întoarce din Japonia cu medalie, Adina știe și cum va sărbători. Vrea să le aducă pe fetele din lot la o ședință de machiaj.

„Dacă vom obține o medalie olimpică mult visată putem face orice” – Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

Și Laura acceptă întâlnirea dar cu o condiție.

„Eu le învăț să se machieze și poate ele mă învață să joc tenis. Iar dacă fetele vor fi plecate putem lucra inclusiv online” – Laura Atanasoaie, make-up artist.

Are sute de medalii câștigate

Până la 21 de ani, Adina are în palmares sute de medalii și trofee câștigate în competițiile interne și internaționale la toate categoriile de vârstă la care a participat: juniori, cadeți, tineret și senioare. Are 15 titluri de campioană europeană, la juniori, cadeți și tineret și două titluri cu echipa României de senioare. Este campioană mondială în proba de dublu fete, alături de Andreea Dragoman și mai deține o medalie de bronz în proba de simplu. Anul acesta, în luna iulie, Adina va merge la Tokyo, împreună cu echipa națională feminină, la Jocurile Olimpice, iar în septembrie vine la Cluj la Campionatele Europene de tenis de masă. Pe plan intern, printre altele are două titluri de campioană națională, în proba de dublu, alături de Irina Ciobanu, și un titlul de campioană națională la simplu.

„Medaliile au un loc de cinste la mine acasă, le-am separat pe cele naționale de cele europene… mereu mă bucur când îmi amintesc de acele momente când le-am câștigat” –Adina Diaconu, componentă a echipei naționale de tenis de masă.

