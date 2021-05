Victor Ponta avertizează: „În 2021 România va pierde 20 de miliarde de euro care vor ajunge în producția și economia altor țări!”

Liderul Pro România, Victor Ponta, a avertizat în privința “bombei economice care va exploda mai devreme sau mai tarziu – daca nu se schimba total politica publica a Romaniei”.

„Doar in primele 3 luni ale anului 2021 am “trimis” in alte tari peste 5 miliarde de euro din banii romanilor ( diferenta intre exporturi si importuri)!

Daca mergem tot anul asa – in 2021 România va pierde 20 de miliarde de euro care vor ajunge in productia si economia altor tari !

Deocamdata acesti bani sunt din imprumuturile facute de Guvern – dar asta inseamna ca la cele 20 de miliarde pe ani trebuie sa adaugati dobanzile – si sa calculati pierderile firmelor romanesti care nu mai au loc pe piata interna !

Aceasta se numeste o “bomba economica” care va exploda mai devreme sau mai tarziu – daca nu se schimba total politica publica a Romaniei!”, a precizat, pe pagina de Facebook, liderul Pro România, Victor Ponta.