Centrul de Teatru Educațional Replika lansează înscrierile pentru un atelier de spectacol sonor, care va avea loc în perioada 29 iunie-4 iulie și va fi coordonat de regizoarea Ilinca Stihi.

Atelierul este dedicat studenților/ studentelor și absolvenților/ absolventelor din ultimii 5 ani de la Facultățile de Teatru și Film din București și din țară, cu precădere celor care studiază/ au studiat dramaturgie și scenaristică, regie de teatru și multimedia. Vor fi selectați/ selectate 4 participanți/participante preocupați/ preocupate de scriere dramatică, 4 interesați/ interesate de regia spectacolului sonor și 4 care au un interes în zona de multimedia. Pe durata atelierului, participanții și participantele vor lucra în echipe mixte.

Spectacolul sonor este un gen apărut mai târziu decât cinematograful. Asimilat prin tradiție, peste tot în lume, radiourile naționale, odată cu extinderea rețelelor de internet și accesibilizarea instrumentelor de înregistrare audio, spectacolul sonor intră în atenția artiștilor și artistelor din domenii diverse. Genul evoluează îmbinând tacticile documentare cu stilistica ficțională, în formule surprinzătoare și inedite. Numit de unii specialiști teatru, de alții – cinema, spectacolul sonor se definește ca un gen specific, dezvoltându-se din ce în ce mai mult într-o multitudine de festivaluri care îi sunt dedicate.

Cele și cei interesate/ interesați să participe la atelier, trebuie să trimită până pe 5 iunie, ora 18.00, pe adresa centrulreplika@gmail.com următoarele materiale:

1.DRAMATURGIE: O situație teatrală cu potențial sonor și un dialog de maxim două pagini care să pornească de la situația enunțată;

2.REGIE: O pagină de text (nu trebuie să fie obligatoriu text dramatic) și o descriere a universului sonor care derivă din textul ales (descriere a sunetelor auzite);

3.MULTIMEDIA: O poveste în sunete, de maxim 3 minute.

Calendarul atelierului:

5 iunie – ora 18.00, termenul limită pentru trimiterea materialelor

5-20 iunie – selecția participanților și participantelor

21 iunie – anunțarea rezultatelor

29 iunie-4 iulie – atelier de teatru sonor

Participanților și participantelor din afara Bucureștiului li se asigură transportul.

În cazul în care restricțiile sanitare nu vor permite derularea atelierului față în față, la Centrul Replika, acesta va fi reprogramat.

În primele 3 zile, durata atelierului va fi de maxim 4 ore. În următoarele 3 zile – de maxim 6 ore. Coordonatoarea atelierului – Ilinca Stihi – a semnat regia, adaptări și scenarii pentru numeroase producții. Spectacolele sale au obținut importante premii naționale și internaționale la Festivalul de la New York, Premios Ondas – Barcelona, Prix Marulic din Croația, nominalizare la Best European Drama BBC Awards, Prix Aex Equo, Bratislava, Grand Prix Nova România și premiul UNITER pentru cel mai bun spectacol sonor al anului în 2013 și 2016. Semnează spectacole pentru Radio Suedia, Radioul Ceh, Radio France. Face parte din juriile festivalurilor de Radio Drama de la New York, Prix Marulic, Prix Boemia, Grand Prix Nova, Prix Italia, BBC Awards și din juriul concursului irlandez de scenarii sonore P.J. O’Connor.

Linii sonore. Teatru în transportul public este un proiect inițiat de Asociația Culturală Replika și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Centrul de Teatru Educaţional Replika reprezintă un spaţiu cultural interdisciplinar, dedicat explorării şi prezentării publice a creaţiilor artistice performative, concepute de artişti activişti într-o strânsă relaţie cu comunitatea. Artiştii şi cetăţenii activi dau replică problemelor comunităţilor.

Centrul Replika își propune să devină o platformă de creație pedagogică și artă participativă prin care categorii de public marginalizate să se poată autoreprezenta și să-și poată crea arta care le definește nevoile și așteptările. Credem că accesul la orice manifestare culturală trebuie să fie gratuit, susţinut de întreaga comunitate.

În 2016, Centrul de Teatru Educaţional Replika a obținut premiul AFCN pentru incluziune socială și dialog intercultural și a fost nominalizat la Premiile Radio România Cultural, secțiunea „Proiecte culturale şi festivaluri”.

În 2018, în cadrul „Galei Premiilor UNITER”, Centrul Replika a primit „Premiul Consiliului Britanic” (The British Council Award).