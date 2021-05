Claudiu Năsui dă replica contestatarilor săi „în scandalul 5G”: Nu mă simt deloc remaniabil de la Ministerul Economiei!

Claudiu Năsui susţine că nu se simte „deloc” remaniabil de la conducerea Ministerului Economiei, în condiţiile în care premierul Florin Cîţu a spus că „evaluarea miniştrilor se face permanent”.

Claudiu Năsui (USR PLUS) a fost întrebat dacă ia în calcul demiterea sa în eventualitatea unei remanieri a Guvernului.

„Nu mă simt remaniabil. Nu, deloc. Întotdeauna filmul acela (precum cel al demiterii lui Vlad Voiculescu) se poate repeta, dar consider că în tot ce fac am un mare aliat. Acela se numeşte transparenţă. Pun foarte multe lucruri pe Facebook, pe site-ul Ministerului. Am făcut nişte lucruri care nu s-au făcut în istoria Ministerului”, a declarat marţi Claudiu Năsui, ministrul Economiei, într-un interviu acordat Gândul.

Năsui a reacţionat după ce premierul Florin Cîţu a afirmat că nu ia în calcul o remaniere în acest moment deoarece „evaluarea miniştrilor se face permanent”.

„Nu cred că se referă la mine sau la Ministerul Economiei. Avem o comunicare deschisă”, a afirmat ministrul Economiei, conform sursei citate.

„Am discutat cu dânsul (cu premierul). Era o obligaţie legală. Lumea se întreabă: dar ce treabă are Ministerul Economiei cu 5G-ul? N-are absolut nicio treabă, mai puţin una singură. Este punct de contact naţional cu Comisia Europeană pe tema aceasta, ceea ce înseamnă că este un intermediar de informaţii. Nu am scris legea aceea, nu am iniţiat legea aceea. Politic vorbind, o susţinem 100%.

Noi dacă primim un mesaj de la Comisie trebuie să-l dăm şi noi mai departe. În momentul în care mâine primim o astfel de atenţionare de la Comisia Europeană, nu avem de ales să o ţinem pentru noi. Nu există niciun fel de nesusţinere a proiectului acestuia”, a precizat Claudiu Năsui.