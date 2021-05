Traian Băsescu îl desființează pe Raed Arafat

Traian Băsescu a lansat un atac virulent la adresa lui Raed Arafat, marţi seara, în direct la România TV. Fostul preşedinte a precizat că şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a făcut declaraţii despre măsurile anti-COVID şi posibilele diminuări de restricţii cu „cu binecunoscutu-i ton şi infinita aroganţă”.

Traian Băsescu l-a criticat pe secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, despre care a spus că nu-i înţelege prezenţa în spaţiul public cât timp „începuse să meargă campania de vaccinare”.

„Nu ştiu de ce a ţinut neapărat domnul Arafat. Începuse să meargă campania de vaccinare. Populaţia parcă începe să schimbe stare de spirit, să intre într-o zonă de speranţă că va fi mai bine.

A trebuit să iasă domnul Arafat să se răstească cu binecunoscutu-i ton şi infinita aroganţă”, a declarat Traian Băsescu, în direct la România TV.

Reacţia fostului preşedinte vine în contextul în care Raed Arafat le-a dat de înţeles românilor că nu ar trebui să tragă concluzii pripite privind finalul pandemiei.

„Suntem peste tot cu verde. Sunt mai multe lucruri comasate. S-au luat măsuri echilibrate, dar necesare. S-au suparat mai muşţi pe noi, dar doar aşa am putut echilibra situaţia. Vine şi vaccinarea, avem un procent mare de persoane vaccinate în anumite oraşe, iar asta reduce şi transmiterea. Să vedem acum cum va fi evoluţia săptămâna aceasta. Concluzia că am scăpat nu trebuie luată aşa devreme. Rămânem cu masca, trebuie să respectăm regulile. Urmează să se vină săptămâna aceasta cu noi decizie de reluare a unor noi activităţi. Numărul total nu e suficient ca să spunem că am învins. Trebuie să vaccinăm 60% din populaţie.”, a declarat Raed Arafat, la Digi 24.