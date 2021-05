Premierul Cîțu, vizită de succes la Bruxelles pe tema PNRR: „Rolul meu a fost sa convingem partenerii europeni ca putem folosi toți banii, 29,2 miliarde euro!”

Premierul Florin Cîţu şi o delegaţie de miniştri au fost miercuri la Comisia Europeană pentru a prezenta noua formă revizuită a PNRR, iar prim-ministrul spune că acesta a fost foarte bine primit.

Florin Cîţu a spus că a trasat în cadrul şedinţei de guvern obiective clare miniştrilor implicaţi în redactarea Planului Naţional de Recuperare şi Rezilienţă, astfel încât să se ajungă la cea mai bună formă posibilă, care să fie aprobat cât mai curând de Comisia Europeană.

„Am avut o sedinta de guvern importanta, la final am facut un sumar al vizitei la Bruxelles referitoare la PNRR si am trasat si obiective ministrilor, pentru a avea cel mai bun PNRR. Am prezentat Comisiei Europene obiectivele noastre privind reforma, economia si modul in care PNRR va sustine in urmatoarea perioada cresterea economica si reformele. A fost foarte bine primit de Comisia Europeana acest ‘concept paper’.

Ati vazut si dvs remarca dnei Ursula ca Romania face progrese. Am asigurat-o ca acesta este guvernul care va face reforme in perioada urmatoare, de accea avem nevoie de un PNRR care sa sustina aceste reforme. Unele obiective sunt usor de atins. Rolul meu a fost sa convingem partenerii europeni ca putem folosi toti banii, 29,2 miliarde euro. Planul a fost prezentat si primit bine, am prezentat un plan credibil care poate fi aplicat”, a declarat Florin Cîţu joi, într-o conferinţă de presă de la Palatul Victoria.