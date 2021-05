Simona Halep ar putea absenta de la Roland Garros

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) a revenit în România după accidentarea din Italia și spune ca vă sta pe tușă între trei și cinci săptămâni, caz în care este aproape imposibil să joace la Roland Garros, turneul care începe pe 30 mai.

Simona Halep, şanse infime să joace la Roland Garros. Românca a abandonat în turul II al turneului de la Roma, în meciul cu Angelique Kerber (33 de ani, 26 WTA), la scorul de 6-1, 3-3. Simona Halep a acuzat o durere din senin și nu a mai putut călca normal pe piciorul stâng. Rezultatul RMN-ului efectuat în capitala Italiei nu e îmbucurător: ruptură musculară la gamba stângă.

Am o ruptură la gambă, profundă, destul de profundă. Va trebui să fac repaus destul de mare. După ce se retrage hematomul, trebuie să mai fac o investigație, să-mi spună exact. Trei, patru, cinci săptămâni, cam așa o să stau. Este destul de grav, nu mă așteptam, bineînțeles, dar o iau ca atare și merg înainte, n-am ce să fac. Stăteam la retur, am făcut o mică săritură și apoi am simțit o durere foarte mare. Mereu mă recuperez în țară, am încredere în medicii pe care îi am și e cel mai bine să fii acasă în momentele astea”, a declarat Simona Halep la revenirea în România.

„Obiectivul e să fiu bine până la Olimpiadă. Sunt șanse mici să particip la Paris, e o dezamăgire foarte mare, dar mai am câțiva ani în față. Bine că s-a întâmplat acum, nu la 25 de ani. Sper să se mai întâmple peste 10 ani, dacă o să mai joc”, a mai spus Simona Halep.

Campioană la Paris în 2018, Simona Halep are șanse foarte mici să mai participe la turneul din capitala Franței, competiția ei preferată. Roland Garros 2021 începe pe 30 mai, ceea ce înseamnă că Simona Halep are doar 18 zile pentru a se recupera după această accidentare.