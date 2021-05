Marcel Ciolacu îl desființează pe Florin Cîțu: „Premierul se visează iar pe calul alb al creșterii economice!”

Preşedintele PSD a lansat un atac virulent la adresa lui Florin Cîţu, la scurt timp după ce premierul a anunţat creşterea economică la României. Marcel Ciolacu a declarat că premierul „se visează iar pe calul alb al creșterii economice”, fără să ţină cont de facturile şi preţurile mai mari.

Marcel Ciolacu a avertizat că „preţurile au luat-o razna>” , iar România se confruntă cu „o inflație de peste 3% care a făcut franjuri veniturile”.

„Prețurile au luat-o razna în timp ce Cîțu se visează iar pe calul alb al creșterii economice! Istorică este doar prăbușirea galopantă a puterii de cumpărare a românilor. Facturi la energie cu 17% mai mari, combustibil cu 9% mai scump și prețuri până la cer la alimentele de bază. Plus o inflație de peste 3% care a făcut franjuri veniturile și așa înghețate de premierul Cîțu.

Asta e realitatea. Ce este de reținut din comunicatul INS este doar că, după un an de pandemie, economia României este sub primul trimestru din 2020, când a fost lockdown! Halal performanță, Cîțu!”, a scris Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.

Reacţia preşedintelui PSD vine în contextul în care premierul Florin Cîţu a anunţat că economia a crescut în primul semestru din 2021 cu 2.8%. Şeful Guvernului susţine că România are cea mai rapidă revenire economică din istorie ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani.