Europarlamentarul PPU (s-l), Maria Grapini, susține demersul Federației Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, sprijina demersul Federației Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară – SINDALIMENTA, de a organiza luni, la ora 10, un protest, in fata sediului ITM Bucuresti, in contextul refuzului reprezentanţilor Inspectoratului Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti de a înregistra Cntractul Colectiv de Muncă negociat cu îmbuteliatorul băuturii Pepsi-Cola, societatea Quadrant-AMROQ Beverages SRL.

Susținerea intereselor romanesti, prin luările de cuvânt și inițiativele propuse în Parlamentul European și nu numai, fie ele reprezentate de IMM-uri, transportatori, comercianți, producători agricoli, sindicate din industria alimentara si nu numai, reprezintă o prioritate pentru eurodeputatul umanist.

Si de aceasta data, in stilul care a consacrat-o, ferm si dedicat interesului national, Maria Grapini a precizat ca sprijina demersul SINDALIMENTA.

Scandalul a fost declansat de refuzul ITM Bucuresti de a înregistra Cntractul Colectiv de Muncă negociat cu îmbuteliatorul băuturii Pepsi-Cola, societatea Quadrant-AMROQ Beverages SRL, invocandu-se faptul ca partea sindicala, reprezentata in negocieri de către Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara – SINDALIMENTA, nu este reprezentativa la nivel de unitate.

In replica, Federatia Sindalimenta sustine ca decizia ITM Bucuresti este insa in contradictie flagranta cu decizia Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a Civila, nr. 21 FED, din data de 02.09.2020, prin care se constata ca Federatia Sindicatelor din Industria Alimentara este reprezentativa la nivel de grup de unitati, fiind indreptatita sa participe la negocierea contractelor colective de munca la nivelul unitatilor unde a obtinut reprezentativitatea (Quadrant-AMROQ Beverages SRL, Ursus Breweries SA, Bergenbier SA, Bermas SA, Heineken Romania SA si Coca Cola Hbc Romania SRL). Prin aceasta decizie, a Tribunalului Bucuresti, a fost confirmata Sentinta civila a Tribunalului Bucuresti nr. 21 FED, din data de 04.08.2017, prin care s-a constatat reprezentativitatea SINDALIMENTA la nivel de grup de unitati (societatile mentionate mai sus).

Din punctul de vedere al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara, Inspectoratul Teritorial de Munca a devenit o institutie care de multa vreme nu mai vegheaza asupra bunei functionari a relatiilor dintre sindicate si patronate, o institutie deprofesionalizata.

Desi cunoaste problemele negative generate in relatiile de munca de Legea dialogului social (Legea 62/2011, republicata), in urma modificarii ei in 2011, Inspectoratul Teritorial de Munca nu s-a implicat niciodata in promovarea unui proiect de schimbare a acestei legi. Unul din efectele negative ale actualei Legi a dialogului social este ca, in sectorul privat, nu mai exista federatii reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate, ceea ce conduce la imposibilitatea incheierii contractelor colectiv de munca la nivel national.

Dragos Frumosu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Industria Alimentara:

“Desi Inspectoratul Teritorial de Munca argumenteaza ca nu se poate implica sub nicio forma in interpretarea prevederile Legii dialogului social, din experinta noastra in relatia cu Inspectoratului Teritorial de Munca, am constatat ca, de foarte multe ori, fiecare inspector da propria interpretare prevederilor legii, generand situatii dintre cele mai absurde, prin modul de aplicare. Mai mult, ca si in cazul PEPSI, institutia nu are capacitatea de decizie, de fiecare data cand apar situatii mai speciale, intarziind procedurile, solicitand puncte de vedere Ministerului Muncii. Ne intrebam atunci de ce mai exista aceasta institutie? Daca discutam despre minister, pot preciza ca, de ani de zile, am constatat că, de cele mai multe ori, deciziile sunt contradictorii, existand o abordare contradictorie intre punctele de vedere exprimate de directia juridica si cea de dialog social. Cu vreo trei ani in urma, interventia unui secretar de stat, membru CES la acel moment – Adrian Rândunică, ca urmare a unei solicitari a presedintelui CES care era si presedinte de confederatie sindicala – Iacob Baciu, a facut ca mii de angajati sa nu mai beneficieze de prevederile unui Contract Colectiv de Munca.”

Presedintele Sindicatului PEPSI, Ticu Vicol:

“Ne-am saturat sa stam cu mana intinsa la poarta ITM-ului. De aproape patru ani, se opune inregistrarii contractului, chiar si in situatia in care partile se inteleg. Nu stiu pe cine reprezinta acesti oameni, dar atitudinea lor conduce la distrugerea sindicatelor”

In context, a anuntat presedintele Dragos Frumosu, Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara face un apel la ministrul Muncii, Raluca Turcan, solicitandu-i sa ia masuri urgente impotriva Inspectiei Muncii, astfel incat sa fie reinstaurat un cadru legal, atat din punct de vedere al functionarii acestei institutii, cat si al implicarii in solutionarea conflictelor dintre salariati si angajatori, in conditiile in care angajatii sunt cei care au de suferit de pe urma acestora.