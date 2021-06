Dragos Frumosu (SINDALIMENTA) trage un semnal de alarma: La ITM Bucureşti respectarea deciziilor judecătoreşti este facultativă!

– ITM Bucuresti incalca deciziile Ministerului Muncii, dar si propriile decizii

– Inspectorul sef Constantin Bujor, mai tare ca legea

– Solicitam o audienta la Ministrul Muncii, in vederea unei interventii pentru restabilirea legalitatii

Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti (ITMB) demonstreaza inca o data ca este o institutie pentru care respectarea decizilor instantelor de judecata este la liberul arbitraj al unor functionari de stat. Actiunea de protest organizata de Sindicatul PEPSI Romania in fata sediului Inspectoratului Teritorial de Munca al Municipiului Bucuresti luni, 24.05.2021, pentru a solicita inregistrarea Contractului Colectiv de Munca negociat cu partea patronala, s-a soldat cu un esec.

Desi reprezentantii sindicatului doreau o intrevedere cu inspectorul şef Constantin Bujor, acesta a preferat să evite intalnirea, parasind sediul institutiei pe usa din spate. Acest comportament, nedemn de un functionar public al statului roman, are urmari deosebit de grave pentru că 1.000 de salariaţi ai companiei Quadrant-AMROQ Beverages SRL nu pot beneficia de prevederile Contractului Colectiv de Munca negociat cu angajatorul.

Lipsa de interes a reprezentantilor ITM Bucuresti şi poziţiile ambigue adoptate de această instituţie la adresele transmise de Federaţia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentară (FSIA) ne fac să solicităm intervenţia de urgenţă a ministrului Munci, doamna Raluca Turcan.

ITM si Insectorul sef, Constantin Bujor ignora si deciziile Ministerului Muncii

Pentru exemplificarea atasam mai multe raspunsuri transmise de Ministerul Muncii şi ITM prin care se confirma dreptul de negociere a contractului colectiv de munca la nivel de unitate de catre Federaţia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentară.

De exemplu, cu adresa 445/DDS/26.07.2018 ( vezi facsimil) , Serghei Mesaros, directorul Directiei de Dialog Social din Ministerul Muncii ii transmitea inspectorului sef, Constantin Bujor, acelasi care astazi este lovit de amnezie si fuge de raspundere, ca Federaţia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentară poate negocia contractul colectiv de munca la nivel de unitate cu mandat din partea sindicatului afiliat la aceasta federatie. Subliniem ca raspunsul dat de Directia de Dialog Social a fost formulat dupa ce inspectorul sef, Constantin Bujor, ceruse un punct de vedere ministerului cu privire la părtile indreptatite sa participe la negocierea unui contract colectiv de munca la nivel de unitate, cu referire la Federaţia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentară.

De asemenea, intr-o adresa transmisa de Inspectorul sef, Constantin Bujor, federatiei, pe data de 2.08.2018 sub numarul 51056/L.C.A (vezi facsimil), acesta confirma ca federatia are dreptul de a negocia contractul colectiv de munca la nivel de unitate afiliata la aceasta federatie reprentativa la nivel de grup de unitati.

Reamintim că, in ciuda decizilor judecătoresti, dar si a adreselor transmise in ultimii ani, ITM Bucuresti se suceşte cu 180% si sustine acum ca Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara nu este reprezentativa la nivel de unitate, incalcând astfel flagrant deciziile instanţei si propriile decizii.

Astfel, refuzul ITM Bucuresti de a recunoaşte reprezentativitatea Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara nu respectă decizia Tribunalului Bucuresti – Sectia a III-a Civila nr. 21 FED din data de 02.09.2020 prin care se constata ca federatia sindicala este reprezentativa la nivel de grup de unitati, fiind indreptatita sa participe la negocierea contractelor colective de munca la nivelul unitatilor unde a obtinut reprezentativitatea (Quadrant-AMROQ Beverages SRL, Ursus Breweries SA, Bergenbier SA, Bermas SA, Heineken Romania SA si Coca Cola Hbc Romania SRL). Prin aceasta decizie a fost confirmata sentinta civila a Tribunalului Bucuresti nr. 21 FED din data de 04.08.2017 prin care s-a constatat reprezentativitatea SINDALIMENTA la nivel de grup de unitati (societatile mentionate mai sus).

Consideram ca interpretarea unei decizii judecatoresti de catre un reprezentant al institutiilor statului este un lucru deosebit de grav, mai ales cand aceasta institutie are obligatia sa vegheze asupra respectarii prevederilor legislatiei muncii si sa intervina atunci cand este cazul.

Solicitam doamnei ministru, Raluca Turcan, o intalnire de urgenta cu reprezentantii nostri pentru a-i pune la dispozitie toate aceste documente-raspuns care prin propriile interpretări date de niste functionari denota gravele deficiente din activitatea acestei institutii. Inspectia Muncii trebuie reformata in totalitate si condusa de profesionisti, iar deciziile emise de această institutie trebuie să fie generate de o lege performanta.

De asemenea, solicitam public demiterea din functie a inspectorului sef al ITM Bucureşti, Constantin Bujor, care prin deciziile sale refuză să pună în aplicare atât hotărârile judecătoreşti, cât si pe cele ale Ministerului Muncii. Prin atitudinea sa, inspectorul sef Constantin Bujor, blochează înregistrearea unui contract colectiv de muncă perfect legal, iar pe de altă parte încurajează şi alte companii să nu respecte legislatia muncii in ceea ce priveste negocierea si inregistrarea acestor contracte, cu consecinte negative evidente pentru angajati, putand demonstra cu multe probe aceste situatii.

Dragoş Frumosu

PRESEDINTE SINDALIMENTA (FSIA)