Anchetatorii romani colaboreaza cu specialisti din alte tari pentru rezolvarea „cazului asasinatului de la Arad”

Ministrul de Interne, Lucian Bode. a anunțat că anchetatorii din România colaborează cu specialiști din alte țări pentru rezolvarea cazului de la Arad.

„Specialiștii români cooperează cu alte instituții cu atribuții în domeniu, atât din țară cât și din străinătate. În acest caz am angrenat cei mai buni specialiști. Am acordat toată atenția și vă asigur că și în continuare suntem implicați cu toate resursele pentru clarificarea acestei situații”, a declarat Lucian Bode, vineri, la Zalău, județul Sălaj, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, noastre, acum sunt analizate alte atentate similare de peste hotare. În tot acest timp premierul Florin Cîțu dă asigurări că România rămâne o țară sigură și că astfel de atentate sunt de regulă dejucate la timp.

„Este sigura România. Investigăm si noi, si procuratura. Este un caz tragic si dur, invatam din el si vă spun ca România este sigură”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Potrivit unor surse, două urme distincte de ADN au fost găsite pe dispozitivul exploziv și sunt expertizate acum de anchetatori pentru a afla cui apartin. A fost verificat și cel de-al doilea telefon si există surse că omul de afaceri ar fi fost filat doua saptamani inainte de atentat.