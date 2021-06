Turiștii români, revoltați că așteaptă cu orele în vama Kulata!

Turiştii români, bătaia de joc a autorităţilor elene. Asta reclamă mai mulţi turişti care spun că aşteaptă de ore bune la coadă pentru a putea ajunge în vacanţă pe plajele din Grecia.

Turiştii români care merg în vacanţă în Grecia sunt revoltaţi că aşteaptă cu orele în vama Kulata pentru a putea intra în ţară.

„Ştiu că este alegerea noastră să vizităm Grecia și trebuie să ne supunem cerințelor, dar ceea ce se întâmplă acum in vama Promachonas este o dovadă de lipsă de respect pentru turiști. Am ajuns in vama la 8.00 și sunt sute de mașini în față. Nu se testează nimic în acest moment, dar fiecare mașină petrece minute bune la ghișeu … mă simt ca la ANAF, mai am de așteptat cel puțin 4 ore. Cred că pentru îmbunătățirea relațiilor turistice între Grecia și România mai este puțin mai mult de lucrat. Zic și eu … acum îi înțeleg pe cei care aleg alte destinații. Din dragoste pentru Grecia nu cred că voi reveni curând daca nu se schimbă modul de abordare al situației prezente”, a scris o româncă plecată în vacanţă în Grecia.

Ulterior, ea a şi postat două fotografii „după 4 ore de așteptare”, precizând că „mai avem vreo 2 ore de stat. Asta înseamnă 1.2 km in 6 ore”.

În cazul Greciei, o destinație aleasă inclusiv de turiștii români pentru vacanța de vară, MAE a precizat că se mențin toate măsurile de prevenție și izolare socială până la 7 iunie, noi dispoziții urmând a fi anunțate în funcție de evoluțiile situației epidemiologice.

Potrivit MAE, cetățenii statelor UE, deci și turiștii români, pot intra pe teritoriul elen pe cale rutieră, pe cale rutieră, prin punctele de trecere a frontierei Kulata-Promachonas, Svilengrad-Ormenio, Evzoni și Nymphaea, respectiv pe cale aeriană, prin orice aeroport, dacă prezintă un test negativ, o adeverință de vaccinare sau un document care atestă trecerea prin boală. O persoană vaccinată are la dispoziție toate cele trei opțiuni, în timp ce una vaccinată are doar două.

„De asemenea, este obligatorie completarea formularului PLF (Passenger Locator Form) prin intermediul paginii de internet https://travel.gov.gr, cu cel puțin 24 de ore anterior efectuării călătoriei, indiferent de statul de proveniență, de către toate persoanele care sosesc în acest stat. Rămâne în vigoare măsura efectuării în mod aleatoriu, de către autoritățile elene, a unor teste rapide la punctele de control a trecerii frontierei”, mai notează MAE.

MAE notează că persoanele vaccinate pot intra în Grecia dacă „prezintă o dovadă care atestă efectuarea unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, cu condiția să fi trecut minimum 14 zile de la efectuarea rapelului (în cazul unui vaccin efectuat în două doze) sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat în doză unică). Documentul care atestă efectuarea vaccinării trebuie să fie redactat în limba engleză”.

MAE a explicat că persoanele nevaccinate pot intra pe teritoriul elen dacă „prezintă un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării pe teritoriul elen”. O altă opțiune este să prezinte „o dovadă emisă de către un laborator autorizat în statul de proveniență prin care se confirmă faptul că persoanele au fost diagnosticate pozitiv cu COVID-19, într-o perioadă cuprinsă între 2 și 9 luni anterior datei sosirii în Republica Elenă. Documentul care atestă infectarea cu virusul SARS-CoV-2 poate fi redactat în limbile engleză, spaniolă, italiană, germană, franceză sau rusă”.