Teatrul Arte dell’Anima vă așteaptă la teatru și în luna iulie!

Teatrul Arte dell’Anima vă invită la spectacolele mult îndrăgite de public, comedii savuroase, povești de viață emoționante!

8 iulie – 19:00 – Teatrul Dramatic Elvira Godeanu Târgu Jiu

-Spectacol de teatru în scop caritabil-

Teatrul Arte dell’Anima va prezenta producţia „Totul despre femei” de Miro Gavran, în regia lui Felix Crainicu. O comedie romantică extraordinară cu Corina DANILĂ, Crina LINȚĂ și Adriana IRIMESCU.

Într-un melanj unic, „Totul despre femei” aduce o poveste de iubire, una de carieră și una de prietenie, plus un conflict puternic stârnit de trei fetite la grădiniță. Nu e suficient? Adăugăm o luptă plină de gelozie între respectabilele nanogenare îndragostite și imaginea este completă.

„Totul despre femei” – o comedie romantică care te va pune pe gânduri.

Sumele atrase în urma acestui eveniment vor fi folosite pentru proiectul Dăruiește pentru viitor !, proiect prin care ne propunem să aducem copiilor din medii defavorizate, în prima zi de școală din septembrie, ghiozdane pline cu cele necesare unui elev.

Invitații se pot obține la tel: 0757063989 sau la email: ssghimisi@gmail.com

Donația minimă este de 50 de lei și se poate face în contul

RO86BTRLRONCRT0239526902, deschis la Banca Transilvania

Evenimentul are loc în cadrul proiectului Pasivitatea nu oprește bullyingul, proiect derulat de Asociația pentru Democrație Educație Respect în parteneriat cu Teatrul Elvira Godeanu din Târgu-Jiu, Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu” din Târgu-Jiu și Asociația Research Network on Resources Economics and Bioeconomy din Ploiești, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

12 iulie, ora 19:00 – Teatrul Arte dell’Anima

„Lettice și Leușteanul” de Peter Shaffer, regia Geanina Hergheligiu

Vino să afli povestea Reginei Maria Stuart, a bucătăriei elisabetane și ingredientul secret al unei prietenii longevive într-o comedie extraordinară! Silviu Biriș pentru prima dată în cariera de peste 20 de ani intepretează 4 roluri, alături de colegele sale Crina Lință și Ioana Pavelescu în spectacolul Lettice și Leușteanul de Peter Shaffer, regia Geanina Hergheligiu!

O comedie satirică, ce îmbină istoria cu situații neașteptate și momente de maximă intensitate. Un ghid turistic extravagant, o doamnă oficială și rigidă, un bătrânel morocănos, un asistent sarcastic, un tânăr visător și un avocat influențabil vă vor încânta privirile în acest spectacol extrem de apreciat.

Bilete disponibile aici: https://www.mystage.ro/spectacole/lettice-si-leusteanul-895?af=41

Prin parteneriatul cu Teatrul Nottara, în cadrul proiectului „Întâlniri Teatrale/NottDependent”, demarat în luna septembrie a anului 2020, vă invităm la următoarele spectacole:

15 iulie, ora 18:00 – Sala George Costantin a Teatrului Nottara

„Totul despre femei” de Miro Gavran, regia Felix Crainicu

Spectacol selecționat în cadrul festivalului „GavranFest” din Germania.

„Totul despre femei” vorbește despre forța, magia și puterea femeii, fără a fi feminist în vreun fel. Spectacolul prezintă femeia într-un mod realist, empatic, comic, fără a fi lipsit de ironie, sarcasm, invidie și gelozie. Fie că vorbim de prietenie, relații familiale sau colegiale, descoperim într-o oră și jumătate femeia cu toate fațetele ei: mame, soții, iubite, surori, prietene.

O comedie fabuloasă cu Corina Dănilă, Adriana Irimescu și Crina Lință. Nu mai puțin de 15 personaje întruchipate în cinci povești de viață.

Bilete: https://www.blt.ro/totul-despre-femei-nottara.html

16 iulie – 19:00 – Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara

„Lucruri pe care le știu ca fiind adevărate” de Andrew Bovell, regia Puiu Șerban

Distribuție: Dorin Enache, Anca Bejan/Raluca Ghervan, Irina Noapteș, Vlad Lință, Patricia Cordoș/Adelina Toma și Claudian Șiman

Spectacol premiat cu Premiul „Cea mai bună trupă”, la secțiunea Red Theatre Revolution University Contest în cadrul FITIC 5.0 în 2020 și Premiul pentru Cea Mai Bună Regie în cadrul FITIC 2018

„Lucruri pe care le știu ca fiind adevărate” prezintă viața de familie și secretele ce se ascund în spatele oricărei relații fericite. Bob și Fran Price au patru copii adulți: Pip, Mark, Ben și Rosie. Fiecare dintre ei are propriile secrete, dar oare ce mamă nu-și dă seama ce se petrece în viața copilului ei?

Pe măsură ce copiii încearcă să își construiască drumul în viață, separat de visele părinților lor, ceea ce obișnuia să fie adevărat în familia Price scapă de sub control.

Amuzant, puternic și sfâșietor, spectacolul „Lucruri pe care le știu ca fiind adevărate” ne înfățișează dinamica unei familii, văzută prin experiențele trăite de fiecare dintre membri.

Bilete: https://www.blt.ro/lucruri-pe-care-le-stiu-ca-fiind-adevarate.html