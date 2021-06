”Sperăm la o medalie olimpică la Tokyo. E singura care ne lipsește”

Președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, are mari speranțe în probele de dublu mixt și echipe feminine.

Seceta medaliilor olimpice din panoplia tenisului de masă românesc ar putea dispărea în această vară, în timpul competiției care va fi organizată la Tokyo din 23 iulie. Probele în care există speranțe pentru podiumul olimpic sunt cea feminină pe echipe și cea de dublu mixt.

Este o vară plină de emoții pentru oficialii tenisului de masă românesc. Apropierea Jocurilor Olimpice și șansele reale la medalii pe care reprezentanții țării noastre le au în competiția de la Tokyo îi fac pe aceștia să aștepte cu nerăbdare întrecerea japoneză, acolo unde s-ar putea înregistra o premieră: primul podium olimpic cu prezență românească.

„Noi sperăm la o medalie la Tokyo. E medalia care ne lipsește din panoplie, pentru că tenisul de masă abia în 1992 a acces la Jocurile Olimpice și de la Barcelona ne chinuim să o obținem. Nu am avut șansă, am fost foarte aproape de două-trei ori, am luat locul 5, dar eu zic că am așteptat destul și anul acesta la Tokyo sper să obținem măcar o medalie. Două probe sunt cu mari șanse: dublu mixt, unde Bernadete Szocs și Ovidiu Ionescu pot să obțină medalii și proba pe echipe, acolo unde echipa României este puternică și omogenă. Eu zic că la mixt au șanse și mai mari, deoarece sunt doar 16 cupluri care participă la Jocurile Olimpice” – Cristinel Romanescu, președinte Federația Română de Tenis de Masă.

„E visul nostru și am declarat de nenumărate ori că ne dorim și că ne lipsește medalia olimpică din palmares. Ar fi o încununare a muncii unei generații întregi de sportivi, a unei echipe foarte frumoase, care e ca o familie și cred că asta contează foarte mult. Avem șanse de medalie la Jocurile Olimpice, avem două probe unde eu consider că există șanse, este proba feminină pe echipe și este cea de dublu mixt, acolo unde participă 16 dubluri din întreaga lume, iar unul dintre ele este din România: Bernadette Szocs/ Ovidiu Ionescu” – Beatrice Romanescu, director de marketing Federația Europeană de Tenis de Masă.

La toamnă, România va organiza Campionatul European de seniori pe echipe

Dar Jocurile Olimpice nu reprezintă singura competiție importantă a tenisului de masă românesc din acest an. La toamnă, țara noastră va fi gazda Campionatului European de seniori pe echipe, care va avea loc la Cluj-Napoca. Iar inspecția pe care reprezentanții Federației Europene au făcut-o zilele trecute a confirmat că totul este perfect și că organizarea va fi fără cusur.

„Nu ne-am făcut probleme ca inspecția să aibă vreo critică la adresa sălii. De fapt infrastructura este de cel mai înalt nivel. E foarte greu de organizat un Campionat European, dar nu la Cluj-Napoca, pentru că aici există toată infrastructura, o sală superbă, hotelurile sunt de cel mai înalt nivel, lumea este ospitalieră, abia ne așteaptă” – Cristinel Romanescu, președinte Federația Română de Tenis de Masă.

„E o provocare, pentru că din punct de vedere al directorului de marketing al Federației Europene eu cred că este dovada unui proiect de succes al Federației Române de Tenis de Masă, care a fost recunoscut astfel pe plan european și cu siguranță că noi, echipa federației, cu un marketing inspirat, am reușit să atragem nu numai sponsori, dar și parteneri media atât de necesari pentru performanțele sportivilor noștri” – Beatrice Romanescu, director de marketing Federația Europeană de Tenis de Masă.

Echipa feminină a României este campioana ultimelor două ediții ale Campionatului European

Cum România este câștigătoarea ultimelor două ediții ale întrecerilor continentale în proba feminină, presiunea pe umerii fetelor noastre va fi una suplimentară, pentru că acum ele vor juca în fața propriilor suporteri.

Oficialii români sunt siguri că jucătoarele tricolore vor face față cu brio acestei încercări și se așteaptă chiar și la o surpriză plăcută din partea echipei masculine.

„Întotdeauna când joci acasă e foarte greu, pentru că presiunea este mai mare decât atunci când o faci în afara țării. Sperăm să obținem de trei ori consecutiv titlul european la echipe feminin și, de ce nu, să emitem pretenții chiar și la băieți, pentru că atunci cu siguranță ne va ajuta și publicul. Sperăm să fie în număr cât mai mare, nu numai 25% cât sunt astăzi, sperăm să fie către 100% în septembrie-octombrie și să ne ajute ca și echipa de băieți să ocupe un loc foarte bun” – Cristinel Romanescu, președinte Federația Română de Tenis de Masă.

„Să câștigi o medalie e foarte greu, dar să îți aperi un titlu continental e și mai greu. Nu discutăm aici despre presiune, ea vine cumva la pachet cu înalta performanță, sunt nedespărțite, ci discutăm despre o dorință nebună de a demonstra din nou că suntem cei mai buni din Europa, un loc pe care fetele îl merită cu prisosință. Și să nu uităm că aceste performanțe, cele două medalii de aur, au venit după alte patru sau chiar cinci finale de Campionat European. Așadar, suntem perseverenți. Suntem acolo unde ne este locul, adică cei mai buni din Europa la fete și nu numai la senioare, ci și la junioare, și la junioare II. În general tenisul de masă românesc cred că are unele dintre cele mai bune performanțe ale sportului românesc” – Beatrice Romanescu, director de marketing Federația Europeană de Tenis de Masă.