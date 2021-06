Ponta îi ironizează pe guvernanți: „Ce bine este acum la inundatii în România pentru guvernanți – doar le ignoră , își văd de campania lor pentru Partid și pleacă apele singure!”

Puie Monta ! Jos PSD ! Ia sa mai lase oamenii in pace in apa si in noroiul lor / ia sa nu mai verifice daca s-au luat masuri de ajutor si de refacere / ia sa stea la ei in birou si in Mercedes si sa nu mai mearga cu barca la inundatii – cum face acum Guvernul actual !”, a precizat liderul Pro România, Victor Ponta, pe pagina de Facebook.