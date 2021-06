Cocktail Holidays: Peste 15.000 de turiști și-au rezervat deja vacanța. Cele mai căutate sunt charterele către Grecia, Egipt și Turcia, dar și vacanțele în Tenerife!

Turoperatorul Cocktail Holidays anunță introducerea, în premieră, a charterelor verii de pe aeroporturile din Sibiu și Craiova către destinațiile sale de vară consacrate din Grecia și Egipt. Totodată, au fost introduse și pachete de vacanță în Cipru, cu plecare de pe aeroportul din Bacău, și cele către Creta (Heraklion), cu plecare din Iași. Toate aceste noutăți vin în completarea ofertei de chartere cu plecare din București și Cluj-Napoca ca urmare a interesului din ce mai mare manifestat de către turiștii români față de vacanțele în străinătate, comparativ cu sezonul estival 2020. Până în prezent, peste 15.000 de turiști și-au rezervat deja vacanțele, iar până la finalul anului turoperatorul speră să ajungă la un număr dublu.

Datorită interesului ridicat al turiștilor din Craiova și Sibiu față de charterele operate în sezonul de iarnă 2020, turoperatorul a inclus în ofertă și plecări pentru destinațiile de vară. Astfel, sunt operate din Craiova chartere către Chania – Creta, în Grecia, și Sharm el Sheikh și Hurghada, în Egipt. Iar din Sibiu au fost prelungite și pe perioada verii charterele către celebra stațiune egipteană Sharm el Sheikh. Tot la capitolul noutăți, au fost reintroduse charterele Iași – Antalya, precum și pachetele turistice către Creta (Heraklion) cu plecare din Iași și cele către Cipru cu plecare din Bacău.

Pentru un pachet turistic în Creta tarifele pornesc de la 350 eur/pers, în Rodos de la 338/pers, în timp ce pentru un sejur în Zakynthos sunt de la 381 euro /pers, pachete cu avionul si toate taxele incluse. Pentru acest sezon estival, touroperatorul estimează că va trimite în Grecia un număr de peste 5.000 de turiști.

„Antalya a rămas încontinuare o destinație apreciată de turiștii români, în special de către cei care au copii, iar pentru acest sezon am reintrodus plecarile din Iași. Am reintrodus zborul pe Dalaman (Turcia) pentru a reduce semnificativ timpul de transfer de la aeroport la hotel pentru turiștii care aleg stațiunile Marmaris, Fethyie și Oludeniz. Anul 2021 este un an de revenire, în care ne dorim ca turiștii să-și recapete încrederea și să se bucure de vacanțele mult dorite și așteptate. La fel ca și anul trecut, acordăm o atenție deosebită siguranței turiștilor noștri, motiv pentru care toate pachetele includ asigurarea medicală și storno Cocktail Travel Protection, care acoperă și riscurile de îmbolnăvire cu virusul Covid19”, spune Dan Goicea, CEO Cocktail Holidays.

Tarifele pentru un sejur în Antalya, de 7 nopți cu toate taxele incluse la un hotel de 4* ultra all inclusive încep de la 504 euro/pers, în timp ce pachetele charter cu aterizare pe Dalaman și cazare în stațiunile Marmaris, Oludeniz sau Fethiye pornesc de la 463 eur/pers (cu toate taxele incluse) pentru un sejur de 7 nopți la un hotel de 4* all inclusive. O altă destinație foarte apreciată de pe litoralul turcesc este Bodrum (cu stațiunile Bodrum, Didim și Kisadasi), iar tarifele pornesc de la 389 de eur/pers pentru un sejur de 7 nopți la un hotel de 4* cu mic dejun.

După ce a fost vedeta destinațiilor de iarnă, Egiptul se află în continuare pe lista destinațiilor celor mai căutate de vacanță. În Sharm el Sheikh, tarifele pentru un sejur de 7 nopti cu toate taxele incluse la un hotel de 5* all inclusive încep de la 467 eur/ pers, iar pentru Hurghada un pachet similar începe de la 497 eur/pers. În această perioadă, cel mai căutat hotel de 5* lux din oferta Cocktail Holidays este Rixos Premium Magawish Suites&Villas (ultra all inclusive), iar tarifele încep de la 2134 eur/pers.

„Și anul acesta, marea majoritate a turișilor preferă să-și cumpere vacanțele cu 2-4 săptămâni înainte și se orientează către destinații spre care sunt zboruri directe. Astfel, în 80% din cazuri turiștii aleg pachete charter și, înainte de a cumpăra vacanța, se interesează cu privire la asigurarea de călătorie cu protecție Covid, politica agenției referitoare la anularea călătoriei din cauza virusului și condițiile de călătorie pentru destinația de vacanță. Referitor la acest aspect, le oferim în continuare turiștilor noștri posibilitatea de a face testele PCR la tarife preferențiale (220 de lei) și cu livrarea rezultatelor în 6 ore. Avem și un program de fidelitate, cu numeroase beneficii – VIP Club by Cocktail Holidays – , iar toate pachetele charter au ca bonus transferul intern din diferite orașe din țară către aeroportul din București”, explică Dan Goicea.

O altă destinație de top pe lista vacanțelor din acest sezon este Tenerife, sugestiv denumită insula eternei primăveri. Tarifele pentru un sejur de 7 nopți (la un hotel de 3*) cu toate taxele incluse pornesc de la 598 eur /pers. Totodată, oferta turoperatorului cuprinde și o serie de circuite, programate pentru începutul toamnei , în Scandinavia, Instanbul, Maroc, Egipt și Japonia.

Despre Cocktail Holidays

În contextul în care industria turistică a fost una dintre cele mai afectate din cauza pandemiei de Covid19, turoperatorul Cocktail Holidays a încheiat anul trecut cu un volum de vânzări cu peste 50% mai mic decât cel din 2019, când a avut un volum de vânzări de 25 milioane de euro. Anul acesta, estimările agenției vizează un volum cu 30% mai mare comparativ cu 2019.

Brandul Cocktail Holidays a apărut în urmă cu 14 ani, dar compania care îl deține, Prompt Service Travel Company, a fost deschisă încă din 1993. Agenția și-a început activitatea oferind turiștilor vacanțe cu zboruri charter în Grecia – Creta, în prezent operând peste 25 de destinații din București, Cluj-Napoca, Iași, Bacău și Craiova. Portofoliul turoperatorului cuprinde vacanțe cu zboruri charter, circuite externe de diferite tipuri și vacanțe în destinații exotice.