Kelemen Hunor îi pune la punct pe contestatarii premierului Cîțu: „Nu se decide nimic în Coaliție fără ca premierul să fie de acord”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că în coaliție „nu se decide nimic” fără ca premierul să fie de acord. Declarația a fost făcută în condițiile în care premierul nu a fost la ședința coaliției din această seară.

„E un om suveran, are o agendă, merge acolo unde are treabă. Astăzi am vorbit cu el înainte de şedinţă. A spus că dacă termină întâlnirea, vine la şedinţa Coaliţiei. Între timp au fost discuţii cu el la telefon. Nu noi facem agenda premierului. Nu se decide nimic fără să ştie premierul şi fără să fie de acord”, a spus Kelemen Hunor după şedinţa Coaliţiei, potrivit Agerpres.