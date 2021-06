Dan Barna laudă prestația primarului general, Nicușor Dan: „Are un mandat foarte greu. A reuşit să păstreze un buget realist, a reuşit să iasă din datorii uriașe!”

„Are un mandat foarte greu, a preluat o primărie care, dincolo de declaraţiile de televizor ale doamnei Firea, a avut mult de rânit sau de desţelenit, face eforturi, sunt convins că în lunile următoare se vor vedea şi mai multe rezultate”, a răspuns Dan Barna, fiind întrebat dacă este mulţumit de Nicuşor Dan.

„În momentul de faţă a reuşit să păstreze un buget realist, a reuşit să iasă din datoriile acelea de peste 3 miliarde de lei, s-au început lucrările la reţeaua de termoficare”, a adăugat liderul USR PLUS.

Dan Barna a propus să aşteptăm realizările primului an de mandat, după ce i s-a spus că oamenii sunt nemulţumiţi. „Haideţi să vedem după un an ce s-a realizat. Într-un oraş de amplitudinea Bucureştiului este foarte greu să faci schimbări vizibile. Haideţi să vedem evaluarea de un an”, a mai spus copreşedintele USR PLUS.