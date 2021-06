Rareș Bogdan exclude varianta unei remanieri în funcție de opțiunile de la congresul PNL: „Ar fi extrem de grav ca acest lucru să se întâmple”

Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a declarat, vineri, la România TV, că nu vede posibilă o remaniere în viitorul apropiat. Prim vicepreşedintele PNL exclude varianta prin care anumiţi miniştri să fie schimbaţi din funcţie „în funcţie de modul în care s-au poziţionat în interiorul PNL”, precizând că acest lucru ar fi „extrem de grav” să se întâmple.

Rareş Bogdan a comentat informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora premierul Florin Cîţu ar pregăti schimbări în formula guvernamentală la începutul lunii iulie. Europarlamentarul liberal a asemănat remanierea cu meciurile Campionatului European de Fotbal, dând de înţeles că miniştrii ar putea fi schimbaţi dacă „nu performează în echipă”.

„În viitorul foarte apropiat, nu este posibilă o remaniere. În rest, e campionatul european. E ca la fotbal. Dacă cineva nu performează în echipă, există oameni foarte buni în cele trei-patru partide care formează coaliţia şi pot oricând intra pe teren pentru a-i înlocui Evaluarea nu o face Rareş Bogdan. Cetăţenii o fac doar când au votul.

Remanierea e apanajul premierului Cîţu. Când consideră că unul dintre judecători nu performează la capacitate, atunci trece la schimbare”, a declarat Rareş Bogdan, în direct la România TV.

Întrebat dacă o remaniere realizată înainte de congresul PNL din 25 septembrie l-ar ajuta pe Florin Cîţu în cursa din interiorul partidului, europarlamentarul Rareş Bogdan a afirmat că premierul „nu va merge pe această idee”.

„Sunt în echipa lui Florin Cîţu, alături de Emil Boc, Gheorghe Flutur, Robert Sighartău, printre cei mai importanţi din echipă. Nu cred că va trece la schimbări în funcţie de modul în care s-au poziţionat miniştrii săi în interiorul PNL. Ar fi extrem de grav ca acest lucru să se întâmple. La cum îl cunosc eu pe Florin Cîţu, nu va merge pe această idee că dacă un ministru din Guvern său e mai apropiat de Orban”, a mai precizat Rareş Bogdan.

„După criza din coaliţie care a determinat plecarea lui Vlad Voiculescu, revenirea la funcţionarea normală a coaliţiei a implicat un anumit regulament pe care nu l-am însuşit şi noi şi cei de la USR PLUS. Sigur că Florin Cîţu are ultimul cuvânt ca premier cu drepturi depline. El răspunde în faţa electoratului şi în faţa partidului în cazul în care nu ar funcţiona şi nu am avea performanţă.

Îi evoluează o dată la şase luni şi dacă unii nu sunt suficient de performanţi, cu siguranţă va propune schimbarea lor”, a explicat Rareş Bogdan.

De asemenea, europarlamentarul liberal a dat de înţeles că miniştrii din Guvernul Cîţu sunt „în evaluare”.

„În momentul ăsta nu se pune problema de aşa ceva (de remaniere), sunt în evaluare. La şase luni de la începerea guvernării şi doar şase luni de funcţionare a acestei coaliţii, cu patru partide diferite, dacă ne uităm pe indicatorii economici, ei sunt foarte buni. Dacă ne uităm pe stagiul reformelor, mai aveam de lucru, dar aici e implicat şi Parlamentul. Nu se poate face doar prin acţiune guvernamentală”, a mai spus Rareş Bogdan.

Deocamdată, europarlamentarul a dat de înţeles că „nu se pune problema în momentul acesta ca domnul Alexandru Nazare sau Claudiu Năsui să fie îndepărtaţi din echipa guvernamentală”, iar decizia remanierii o are „strict premierul” Florin Cîţu.