Șase ani de Teatrul Arte dell’Anima, șase ani de proiecte și spectacole de excepție! La mulți ani!

Asociația Arte dell’Anima a fost înființată în data de 2 iulie 2015, obiectivul principal fiind descoperirea, susținerea și promovarea unei noi generații de artiști (actori, regizori, scenografi, critici de teatru, dramaturgi, muzicieni, compozitori, coregrafi, dansatori, artiști plastici și arhitecți) cu o atenție deosebită acordată debutanților în domeniile menționate.

Astăzi, de ziua noastră, vă anunțăm cu bucurie finanțarea obținută în cadrul Sesiunii II/2021 la Administrația Fondului Cultural Român cu proiectul „You are not alone”, ce va fi implementat în perioada iulie-noiembrie 2021, în coproducție cu Teatrul Excelsior și în colaborare cu Colegiul Național „Mihai Viteazul” și Colegiul Național „Elena Cuza”, Teatrul „George Ciprian” Buzău și Teatrul Nottara. Din rândul asociațiilor partenere, dorim să mulțumim pe această cale: Asociației Happy Minds (ce va fi alături de noi prin intermediul depreHUB), Asociației Equilibrium și Asociației COPAC. Proiectele implementate de Asociația Arte dell’Anima au un puternic caracter educațional, având ca grup țintă tinerii, atât ca beneficiari direcți ai produselor culturale, cât și din punct de vedere al contractării artiștilor, specialiștilor, colaboratorilor, etc.

În cei 6 ani de activitate, asociația a câștigat și implementat cu succes cinci proiecte culturale cu finanțare nerambursabilă: „Handle with care. Itinerant Social Theatre” din 2016, pentru comunitatea românilor din Dublin, finanțat de ICR prin Centenart, „Educația începe în cartier” din anul 2017, finanțat de Primăria Municipiului București prin ARCUB în cadrul programului București – Oraș Participativ, „ART 4 ALL”, proiect finanțat în cadrul programului Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act For Tomorrow, „10 pentru BAC“, proiect cultural realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și „Restart the art”, în cadrul programului StartONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act For Tomorrow. Asociația a produs 14 spectacole proprii și a găzduit peste 50 de alte titluri de spectacole invitate. Dintre premiile câștigate putem aminti: Premiul „Cea mai bună trupă”, la FITIC 2020, Premiul de excelență pentru ,,Susținerea și promovarea valorilor eterne ale Teatrului”, în cadrul „Festivalului de Comedie Caracal” – 2019, Premiul de excelență în cadrul Festivalului Umorului ,,Constantin Tănase”, Vaslui – 2018, Premiul pentru Cea Mai Bună Regie în cadrul FITIC 2018. Spectacolul „Totul despre femei” a fost selectat în cadrul GavranFest din Germania, festival amânat pentru 2022. De asemenea, Asociația Arte dell’Anima este coproducător al scurtmetrajului „Woods” și producător al scurtmetrajului „Poison Child”, scris și regizat de Mick Davis, ce a avut premiera în 2019 la TIFF și a fost selecționat în 2020 la festivalul IPIFF.

Urmăriți sinteza celor 6 ani de activitate aici: https://bit.ly/3qDqDgc

Pe această cale, dorim să le mulțumim tuturor partenerilor locali și naționali, partenerilor media, profesorilor, managerilor, directorilor, elevilor, părinților și asociațiilor care au fost alături de noi în cei șase ani de activitate. De asemenea, am vrea să le mulțumim tuturor artiștilor colaboratori pentru creativitate, profesionalism și dedicare! Nu în ultimul rând, dumneavoastră, spectatorilor noștri, pentru încredere, recenzii și aplauze!