Rareș Bogdan îi dă replica lui Ludovic Orban: „Știa de marți că Alexandru Nazare va fi revocat!”

Rareş Bogdan a venit cu o primă reacţie după ce Florin Cîţu a decis, joi, să îl remanieze pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Europarlamentarul PNL a susţinut că Ludovic Orban ştia despre această decizie de marţi, de la prânz. Cîţu şi ministrul Finanţelor au avut o întâlnire încă din acea zi, unde lui Nazare i s-a adus la cunoştinţă această hotărâre.

„Nu cred că se pune problema să retragă sprijinul politic a lui Cîţu. Ne întâlnim cu toţii la Craiova, cu Florin Cîţu, cu Ludovic Orban, avem alegeri în Dolj.

Nazare a explicat şi de ce a refuzat să-şi dea demisia. Eu vreau să vorbesc cu un om care cunoaşte PNL. Nu s-a întâmplat niciodată situaţia să arate două viziuni. Cum eu am ştiut de marţi de la ora 13:00, pot să spun clar, garantez că Ludovic Orban ştia la o oră sau două la acest moment. A fost o cerere a lui Florin Căîţu către NAzare. Era o intenţie, urmând să fie informaţi membrii coaliţiei. Ludovic Orban nu poate spune că a aflat din presă.

Eu nu spun că minte Ludovic Orban că minte, poate nu îşi aminteşte. Discuţia între Cîţu şi Nazare a fost marţi. Cîţu i-a cerut lui Nazare să părăsească funcţia de ministru. Cred că e un joc politic.”, a spus Rareş Bogdan la România TV.

Alexandru Nazare, ministrul de Finanţe revocat de premierul Florin Cîţu, a explicat că şi-a făcut treaba la minister cu rezultate vizibile, apreciate de multe ori chiar şi de şeful Guvernului.

„Mi-am făcut treaba, am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori şi reflectate în evaluările instituţiilor internaţionale. I-am spus premierului că stăm bine cu execuţia bugetară şi că nu am motive întemeiate să îmi înaintez o demisie. Am considerat că este înţelept ca în această perioadă să îmi menţin neutralitatea politică, prin prisma poziţiei de ministru al Finanţelor”, a afirmat Alexandru Nazare, joi pentru Antena 3.