Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, nu mai acceptă compromisuri: Comisarul șef, Christian Ciocan, nu mai este director în MAI!

Ministrul Internelor Lucian Bode a decis: Christian Ciocan nu mai e şef în MAI după scandalul provocat în secţia de Poliţie, ca urmare a faptului că a fost lăsat fără permis şi amendat, fiind prins fără IPT, RCA şi acte. Chiar dacă încetează împuternicirea comisarului Ciocan ca director în Ministerul de Interne, dar el rămâne în Poliţie.

„Ca urmare a raportului scris prezentat de către directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în legătură cu situația expusă în spațiul public, ministrul Afacerilor Interne a dispus încetarea împuternicirii ofițerului de poliție din funcția de director al Unității de Politici Publice a MAI.

În continuare, comisarul-șef de poliție Ciocan Christian își va desfășura activitatea în funcția de execuție ocupată anterior în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”, a anunţat Biroul de presă al MAI.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunţat, joi, că a solicitat Poliţiei Capitalei un raport de urgenţă în legătură cu evenimentele în care a fost implicat Christian Ciocan, pe baza căruia va lua măsuri, precizând că indiferent dacă eşti director în Ministerul de Interne sau agent de poliţie, astfel de atitudini nu sunt normale.

“Sunt câteva chestiuni care mi se neclare pentru care am solicitat Poliţiei Capitalei un raport de urgenţă. Astăzi o să am acest raport şi pe baza a ceea ce mi se va raporta, voi lua măsuri. În primul rând, am văzut acele imagini din interiorul unei secţii de poliţie, ceea ce nu este un lucru uzual, era spaţiu administrativ, într-adevăr puteau să înregistreze, dar trebuie văzut de când colegi poliţişti se ocupă cu înregistrări în secţia de poliţie şi se transmit prin intermediul sindicatului, evident, public”, a declarat Lucian Bode.

Bode a precizat că trebuie ce s-a întâmplat în ziua respectivă „pentru că pe de o parte înţeleg că, aşa cum spuneţi voi, a încălcat şapte reguli de circulaţie, pe de altă parte permisul nu i-a fost reţinut, amenda nu a fost plătită şi vreau să văd într-adevăr procesul verbal a fost întocmit cu obligaţia de a preda permisul de conducere în termenul legal sau se suspendă de drept, dacă a fost sancţionat”.

„Toate aceste elemente o să le primesc în raport şi în funcţie de ceea ce va prezenta Poliţia Capitalei vă asigur că voi lua măsuri, pentru că atitudini, indiferent că eşti director în MAI sau eşti agent de poliţie, astfel de atitudini nu sunt normale pentru că nu eşti poliţist doar în cele opt sau zece ore cât te afli la muncă, eşti poliţist 24 de ore din 24 şi atitudinea ta trebuie să fie una în care să impună respect şi să nu să genereze astfel de discuţii în spaţiul public”, a explicat ministrul de interne.