Ministrul Cristian Ghinea îi avertizează pe liberali: Este enervant ca miniştrii de la USR PLUS să fie sac de box în campania internă a PNL!

Liderul USR-PLUS, Cristian Ghinea, anunţă că în 28 august va avea loc o primă discuţie despre „ce vom face mai departe” în Coaliţie.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat, vineri, la Timişoara, că este „enervant” ca miniştrii de la USR PLUS să fie „sac de box” în campania internă a PNL şi că, în 28 august, la nivelul acestei formaţiuni politice va avea loc o şedinţă în care se va discuta despre ce va face mai departe USR PLUS.

„Este destul de enervant că în campania internă din PNL suntem folosiţi noi ca sac de box, noi, miniştrii USR PLUS mai ales. Asta trebuie să înceteze pentru că nu face decât să erodeze încrederea în parteneri şi e nevoie în coaliţie de încredere. Apoi, se tot vântură ideea că e ca în jocul ăla cu scaunele muzicale, că se plimbă unii, se aşează şi rămân oamenii pe afară, că se redistribuie ministerele ca un fel de… E o tâmpenie. Înţeleg că sunt unii supăraţi de prin PNL, nu ne-au dat ministerele lor. Ministerele nu sunt ale PNL, ministerele se distribuie pe o formulă rezultată din alegeri. USR PLUS a avut 15 la sută în alegeri, asta este ponderea noastră în coaliţie, înţelegem că PNL a trecut de la un guvern monocolor la un guvern de coaliţie, dar nu e ca şi când s-au dat de pomană ministere. S-au dat pe nişte procente electorale. Dacă nu mai convine această distribuţie, noi putem trece în opoziţie. Dacă. Nu zic. Dar să tot fim, aşa, ameninţaţi în discuţiile din PNL că poate îi luăm lui ăsta ministerul ăsta, poate îi luăm lui Drulă ministerul… Ministerul lui Drulă acum performează, efectiv au ajuns la 280 la sută rată de absorbţie pe infrastructură şi la jumătatea anului au consumat toţi banii de la buget. Acesta este gradul de performanţă al lui Drulă. De ce se pune în discuţie să se ia ministerul ăsta de la Drulă?”, a declarat Cristian Ghinea, într-o conferinţă de presă.

Ghinea a afirmat că USR PLUS are miniştrii pregătiţi pentru ministerele pe care le conduc. „Un guvern stabil şi o coaliţie trebuie să se bazeze pe o predictibilitate. Noi avem oameni foarte potriviţi pentru ministerele pe care le avem. Nu vorbesc despre mine, dau exemplul lui Drulă, din nou. De ce ar trebui să fie sub semnul întrebării aceste idei, că are cineva aceste proiecte în care are cineva din PNL cheful de a schimba şi mesajul meu este foarte clar şi răspicat, nu se pune problema de o schimbare a portofoliilor, după Congresul PNL. Dacă aşa se pune problema, atunci plecăm”, a susţinut Ghinea.