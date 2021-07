Muzicieni renumiți pe scenele din Brașov

Vineri, 30 iulie, începe cea de-a III-a ediție a Festivalului SoNoRo Musikland în Brașov. Concertul de deschidere va avea loc la Muzeul Județean de Istorie Brașov, în curtea Bastionului Țesătorilor, una dintre clădirile de patrimoniu emblematice ale vechiului oraș, și face parte din agenda estivală a Bastionului Artiștilor.

Muzicieni remarcabili vor interpreta un amplu program în cele 15 concerte, care vor avea loc până pe 8 august în orașe și sate din județele Brașov, Mureș și Sibiu. Programul concertului de deschidere cuprinde lucrări de George Enescu, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, Fritz Kreisler, Gaspar Cassadó, Georg Friedrich Händel și Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea muzicienilor Nicolas Dautricourt (vioară), Ioana Cristina Goicea (vioară), Valentin Șerban (vioară), Răzvan Popovici (violă), Justus Grimm (violoncel), Diana Ketler (pian), Mara Dobrescu (pian), Ion Bogdan Ștefănescu (flaut), Pablo Barragán Hernández (clarinet) și Alberto Mesirca (chitară).

„Ne bucurăm mult că SoNoRo Musikland reușește să aducă și anul acesta muzicieni remarcabili în fața publicului din România, însă o bucurie și mai mare este să avem printre artiștii acestei ediții trei foști bursieri SoNoRo Interferențe, care au dovedit că prin muncă și perseverență pot obține rezultate absolut remarcabile. Aceștia sunt violonistul brașovean, Valentin Șerban, bursier timp de mai mulți ani și Young Master al programului educațional SoNoRo Interferențe, care a câștigat anul acesta marele premiu al secțiunii de vioară la Concursul Internațional George Enescu. De asemenea, violonista Ioana Cristina Goicea, care este laureată a mai multor concursuri internaționale, iar în luna octombrie 2020, la vârsta de doar 27 de ani, a fost numită profesor de vioară la prestigioasa Academie de Muzică și Arte Performante din Viena (Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien). În plus, în a doua parte a festivalului, publicul se va bucura de prezența lui Andrei Ioniță – unul dintre cei mai apreciaţi tineri violoncelişti ai momentului, la nivel mondial, un talent ieşit din comun, cu o tehnică şi o muzicalitate strălucitoare. Cea mai mare reuşită a sa rămâne câştigarea în 2015 a Concursului Ceaikovski de la Moscova, devenind astfel primul român care a cucerit medalia de aur la această competiţie, printre cele mai semnificative din lume.

Le garantăm tuturor celor care ne vor urma, la această ediție a festivalului, un regal muzical, interpretat la cel mai înalt nivel!” – declară Răzvan Popovici, directorul Festivalului SoNoRo Musikland.

Accesul la concertele Festivalului SoNoRo Musikland este liber și se face pe bază de invitație sau rezervare, în limita locurilor disponibile, la: rezervari@sonoro.ro sau 0741.190.470.

Programul SoNoRo Musikland 2021 este următorul:

CONCERT DE DESCHIDERE – Vineri, 30 iulie 2021, ora 19:00, Bastionul Țesătorilor, Brașov

RĂSĂRIT – Sâmbătă, 31 iulie 2021, Castelul Bethlen, ora 18:00, Criș

JAMSESSION – Sâmbătă, 31 iulie 2021, ora 21:00, Cross Country Farm, Prod

UN HOMME ET UNE FEMME – Duminică, 1 august 2021, ora 17:00, Cetatea Feldioara

RONDUL DE NOAPTE – Luni, 2 august 2021, ora 18:00, Biserica din Deal, Sighișoara

JAMSESSION – Luni, 2 august 2021, ora 21:00, Gasthaus Meșendorf

CÂNTECELE NOASTRE – Marți, 3 august 2021, ora 19:00, Sala Barocă a Primăriei Municipiului Sighișoara

LATE NIGHT CONCERT IN THE CHURCH – Marți, 3 august 2021, ora 22:30, Biserica fortificată din Meșendorf

AMOROSO – Miercuri, 4 august 2021, ora 19:00, Biserica Fortificată, Viscri

JAMSESSION – Miercuri, 4 august 2021, ora 21:30, Pensiunea Viscri 125, Viscri

APROAPE DE CER – Joi, 5 august 2021, ora 19:00, Casa Artiștilor, Măgura

JAMSESSION – Joi, 5 august 2021, ora 21:00, Casa Artiștilor, Măgura

A FEW OF MY FAVOURITE THINGS – Vineri, 6 august 2021, ora 19:30, Piața Brassai, Brașov

LES SPLENDEURS DE PARIS – Sâmbătă, 7 august 2021, ora 19:00, Filarmonica Brașov

FINALE – Duminică, 8 august 2021, ora 19:00, Piața Sf. Ioan, Brașov

Mai multe detalii și programul complet al Festivalulului SoNoRo Musikland sunt disponibile pe https://musikland.sonoro.ro/.

Partener principal: BRD – Groupe Société Générale

Card preferat: Mastercard

Sponsori: Sistemul Medical MedLife, ICCO, BSS, Illy, Jidvei

Parteneri instituționali: Institutul Cultural Român, Ambasada Republicii Federale Germania în România, Institutul Cervantes, Primăria Municipiului Brașov, Primăria Feldioara

Proiect cofinanţat de Consiliul Judeţean Braşov

Parteneri: Beyond Dracula, Grano, Artegianale – Magazin Gastronomic, Meșendorf Gasthaus, Viscri 125, Cross Country Farm, Filarmonica Brașov, Muzeul Județean de Istorie Brașov, TAMTAM, Bastionul Artiștilor, Fundația Sfântului Francisc, Măgura Casa Artiștilor, Colinele Transilvaniei, Cărturești, Librăriile Humanitas, Fundația Calea Victoriei