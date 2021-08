Mare TamTam artistic în inima țării, la Brașov, între 13-15 august

Festivalul TAMTAM a ajuns la cea de-a treia ediție, muzica, teatrul, dansul, artele vizuale și filmul vor ocupa și vor anima Brașovul între 13 și 15 august, oferind publicului acces liber la o varietate de experiențe culturale excepționale.

Festivalul aduce în aceasta ediție numai artiști români, majoritatea consacrați, dar și tineri aspiranți, reprezentații clasice, dar și inovatoare, în spații inedite, în stradă, galerii de artă sau mall, cu dorința de a capta un public activ, dornic să exploreze noi teritorii alături de artiști. Festivalul își propune să invadeze comunitatea, să intre în inimile publicului și să ia spectatorii la dans, într-o călătorie autentică, prin ateliere creative, dialoguri versatile cu artiștii, după concerte și proiecte educaționale.

Muzica se ascultă fie într-un concept propriu, senzorial, aluziv, ce rezonează cu ritmuri vizuale, ce îmbină sunetul de vibrafon sau marimbă cu proiecții de film și instrumente clasice. Rockul alternativ se va dezlănțui cu Robin and the Backstabbers, Mono Jacks și Grimus, Toulouse Lautrec, Eyedrops și mulți alții. Muzicienii care fac parte din Filarmonica și Opera din Brașov vor conduce muzica clasică spre inimile publicului, prin note și partituri de notorietate. Jazzul ne va duce prin noile sale tonalități, într-o lume expresivă, cu sunete nefiltrate dar spre inimi deschise. Film, dans, teatru, arte vizuale – timp de 3 zile orașul va deveni o scenă amplă, multiculturală, un demers firesc, creativ menit să schimbe lumea din noi și să o deschidă spre Artă.

Din program mai fac parte evenimente precum: Musiculinaria – concep creativ ce aduce împreună muzica și arta culinară, ateliere de pictură, proiecții de film, improvizații și spectacole de dans, spectacole de teatru în aer liber, concerte de jazz, duo de muzică clasică și asocieri de instrumente cu o libertate completă de exprimare – handpan drum, ateliere de creație pentru copii, spectacol de muzică și tango, swing Boogie Woogie, jam session-uri între artiști etc. Publicul va putea cunoaște artiștii după concert în dialogurile de la Hub 2068, cel mai important spațiu cultural, educațional și de dezvoltare antreprenorială din Brașov, inaugurat chiar pe durata TAMTAM Festival.

Reprezentațiile artistice se vor desfășura în mijlocul oamenilor, în diverse locuri: scena TAMTAM în Piața Sf. Ioan și în Piața Sfatului, scene alternative în piețele Enescu și la Galeria KronArt, la AFI Mall și HUB 2068, pe Strada Mureșenilor nr 27.

„Ce ne dorim cu acest festival este să aducem arta și mai aproape de oameni, de aici și motto-ul nostru #ArtToHeart. Credem că actul artistic sau cultural nu doar dezvoltă mintea, ci stimulează trăiri profunde, emoții puternice. Festivalul TAMTAM este și despre acest flux de energie dintre părți – artiștii care transmit către public toată energia și pasiunea lor, primind înapoi efervescența și bucuria publicului, despre pasiuni care se cultivă și care se trăiesc, dar și despre cum se construiește o comunitate creativă cu fiecare ediție. Cultura are această superputere – aduce oamenii împreună în comunități puternice, care revin la festival.” a declarat Ioan-Dragoș Dimitriu, directorul artistic al Festivalului.

„Ediția a 3-a a TamTam Festival, Open up your art, este despre deschiderea oamenilor de a se bucura de tot ceea ce înseamnă artă și manifestare artistică după o perioadă dificilă pentru noi toți și despre eliberarea celor 5 arte într-un spațiu deschis, diametral opus celui delimitat de ecranul unui telefon sau laptop cu care am ajuns sa ne obișnuim prea mult.

Noi înșine am fost deschiși către tot ceea ce își propune Festivalul, atât prin această ediție, cât și în viitor, și de aici până la conturarea conceptului nu a mai fost decât un pas.” a declarat Andrei Munteanu – Creative Partner Most Wanted Ideas.

Programul începe vineri, 13 august, la ora 13:00 și se termină la ora 23:00, iar sâmbătă (14 august) și duminică (15 august) toate scenele vor avea program între orele 13:00 și 23:00.

Accesul la reprezentațiile artistice este gratuit, în limita locurilor prevăzute de restricțiile în vigoare, cu respectarea măsurilor de siguranță care se impun în contextul actual.

TAMTAM Festival este cofinanțat de Primăria Municipiului Brașov și Consiliul Județean Brașov.

Sponsori: BRD Société Générale, Peroni Nastro Azzurro, Temad, EConstrukt RO, Delaco, AFI Brașov, Kronospan, Mikim, Everest Ropack.

Pentru mai multe detalii și programul complet, vă rugăm să accesați: www.tamtamfestival.eu

și www.facebook.com/TAMTAMFESTIVALBRASOV.