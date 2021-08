Ponta, mesaj tranșant la adresa derapajului guvernării de dreapta: PSD și partidele din opoziție să pregătească un plan economic realist până în 2024!

Victor Ponta spune că partidele din opoziție și PSD-ul trebuie să lucreze împreună la un plan economic „realist și inteligent” pentru viitorul ciclu electoral, după ce rata anuală a inflaţiei a urcat la 5%.

Victor Ponta aruncă bomba despre creșterea inflației. „Altfel spus – pe intelesul tuturor : salariile , pensiile si celelalte venituri au scazut in primele 6 ale lui 2021 cu 5% – pentru toti romanii ( mai putin cei cativa norocosi care au veniturile in Euro). Sa speram ca pana la sfarsitul anului ramanem “doar” cu o taiere de 10%! Stiu ca este ca la “Radio Erevan” – in 2021 nu s-a dat nimic ; s-a luat. Problema cea mai mare este insa 2022 . Imprumuturile au crescut urias si comtinua + deficitul balantei comerciale s-a triplat + preturile la energie si la materii prime aproape se dubleaza !

Fara un Plan Economic realist si inteligent vom merge doar din rau in mai rau . Nu astept asemenea solutii de la USR – PLUS ( ei sunt cu scandalul – nu cu solutiile). Imi doresc ca PSD si noi, celelalte partide mai mici din Opozitie, sa avem insa pregatit acest Plan pana in 2024 ( cum am avut in 2012). Si mai sper ca PNL sa faca ceva mai bun decat acum pana atunci. Altfel pierdem toti!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Banca Naţională a României a majorat la 5,6% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi la 3,4% pentru sfârşitul anului viitor, conform unei prezentări realizate luni de guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR, Murgur Isărescu, avertizează că „creşterile din toamnă vor fi foarte mari”.