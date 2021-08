A jucat contra lui Messi, iar acum vrea să facă furori în România!

Jhon Steven Mondragon, fundașul celor de la FC Buzău care a evoluat pentru Osasuna în La Liga, este înnebunit după mici și ciorbele moldovenești.

La 26 de ani, fundașul columbian cu pașaport spaniol Jhon Steven Mondragon a acceptat provocarea de a semna cu FC Buzău pentru a ajuta echipa pregătită de Cristi Pustai în lupta pentru promovarea în Liga 1.

” Este un proiect nou din viața mea. Cred că există șansa să am un an bun aici, la Buzău, alături de echipa mea. Am avut deja două meciuri, fără rezultate pozitive, dar cred că avem o echipă bună pentru a îmbunătăți performanțele. Am venit cu dorința de a obține accederea în play-off, acesta este obiectivul meu. Mai presus de orice, îmi propun să adun multe minute de joc, pentru a putea contribui cu experiența mea pentru cei de aici, din Buzău, și să las o impresie bună în echipă. Vin cu o mentalitate pozitivă, avem jucători de valoare și putem obține rezultate foarte bune. Îmi doresc să fim în prima ligă” – Jhon Steven Mondragon, fundaș FC Buzău.

Experiență acumulată în La Liga

Sud-americanul are în CV un sezon petrecut în campionatul spaniol, la Osasuna, și două goluri marcate în Primera.

” Am jucat cinci meciuri în Primera Division (nr. Prima ligă din Spania). Evident, pentru mine a fost o experiență incredibilă să joc împotriva celor mai buni jucători din La Liga. Chiar dacă au fost doar cinci meciuri, am învățat multe, am văzut care este nivelul jucătorilor, unul foarte, foarte ridicat. Această experiență m-a ajutat să mă maturizez ca jucător. Am văzut cum se antrenează, cum se protejează jucătorii, pentru că La Liga este cel mai bun campionat din lume și am avut multe de învățat acolo, iar experiența asta pe care am adus-o cu mine la Buzău mă face să cred că pot să ajut aici” – Jhon Steven Mondragon, fundaș FC Buzău.

În plus, apărătorul s-a duelat cu cel mai bun jucător al planetei, Messi, pe care l-a avut adversar direct.

” A fost o experiență incredibilă să joc împotriva lui, dar a fost și foarte dificil, pentru că, în mod evident, face diferența. Îl urmărim la televizor, dar nu e același lucru ca atunci când îl ai adversar pe teren și vezi cine e Messi, de fapt” – Jhon Steven Mondragon, fundaș FC Buzău.

”Columbienii seamănă cu românii”

Deși este plecat la mare distanță de casă, Mondragon mărturisește că se simte bine în țara noastră pentru că oamenii sunt calzi și ospitalieri.

” Îmi place cum mă simt aici, îmi plac oamenii pentru că sunt foarte deschiși, cred că se aseamănă cu spaniolii. Eu sunt columbian, dar noi, columbienii, suntem foarte amabili, foarte veseli, iar oamenii de aici sunt practic la fel. Mă simt bine, mă simt ca și cum aș fi acasă, de aceea vreau să continui aici, pentru că mă simt foarte comod, iar când te afli într-un loc în care te simți bine și ești tratat bine, cred că e un loc în care trebuie să rămâi” – Jhon Steven Mondragon, fundaș FC Buzău.

Înnebunit după mici și tatuaje

Ajuns în România prima dată anul trecut, când a semnat cu Petrolul, Mondragon a prins rapid gustul preparatelor gastronomice de la noi.

” Îmi plac mult micii, supa cu carne de porc. Îmi place mâncarea românească” – Jhon Steven Mondragon, fundaș FC Buzău.

Fotbalistul este un tip liniștit și mărturisește că petrece mult timp singur, în casă.

” De obicei, după-amiaza merg la sala de forță, iar în ziua liberă, merg la o plimbare în Parcul Crâng, explorez zonele de aici pentru a cunoaște mai bine orașul sau ies cu vreun coleg la plimbare. Nici nu sunt genul de om care petrece mult timp în afara casei, ci îmi dedic timpul recuperându-mă, pentru a fi pregătit pentru antrenamente și pentru meciuri” – Jhon Steven Mondragon, fundaș FC Buzău.

Fotbalistul Columbian este înnebunit după tatuaje. Are corpul acoperit cu desene care descriu momente importante din viața și cariera sa.

” Nici nu știu câte sunt în total. Am pe corp, pe piept, pe picioare. Toate semnifică ceva, pe toate mi le-am făcut într-un moment deosebit. Am câteva pe care mi le-am făcut când am debutat în Primera Division. Mă mândresc cu ele și îmi place să am viața marcată pe brațe” – Jhon Steven Mondragon, fundaș FC Buzău.

Meci de foc la Timișoara

Buzoienii au avut un început de sezon extrem de dificil, cu adversari care vizează promovarea. Formația lui Cristi Pustai a pierdut la limită fiecare joc ( 2-1 la Hermannstadt și 1-0 cu U Cluj) și buzoienii sunt convinși că nici deplasarea de la Timișoara nu va fi mai ușoară.

” Cred că va fi un meci important pentru noi, pentru că am avut un start de campionat foarte dificil, împotriva celor de la Hermanstadt și a celor de la U Cluj. Sunt de părere că această partidă va fi un nou început pentru echipă, să adunăm minute bune de joc și să obținem trei puncte cu Timișoara. E foarte important să câștigăm duminică” – Jhon Steven Mondragon, fundaș FC Buzău.

Partida din Liga a 2a dintre Politehnica Timișoara și FC Buzău va avea loc duminică, de la ora 11.30, în direct la Digisport.

