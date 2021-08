Premierul Cîțu îl pune la punct pe Mihai Tudose: „PNRR va fi aprobat în ultima săptămână din septembrie!”

Premierul Florin Cîţu a participat marţi la consultări, în sistem online, cu reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României, iar înainte de a intra în agenda propusă a făcut o serie de declaraţii despre subiectele economice fierbinţi ale momentului.

„De la ultima noastra intalnire au aparut cateva informatii, in special de la INS, care arata ca economia merge in directia buna. Avem pe trimestrul 2 crestere de 13%, am ajuns la nivelul din 2019, cand economia a functionat la un nivel bun. Avem o capacitate de productie pe care am recuperat-o dupa un 2020 greu.

Avem ceva problem pe partea de preturi, mai ales la energie, si aici avem solutii, cum ar fi ajutorul pentru consumatorul vulnerabil si adaptarea contractelor. Propunerea noastra e ca de acum incolo sa tinem cont atat de cresterea cat si de scaderea preturilor, astfel incat contractele sa fie schimbate in functie de acestea.

Din discutiile avute cu ministrul Ghinea ar trebui ca PNRR sa fie aprobat in ultima saptamana din septembrie.

Am vazut si unele informatii, care sunt exagerate, ca PNRR ar fi conditionat de reformele legilor justitiei. Suntem angajati prin MCV la aceste reforme, dar PNRR nu depinde de ele.

Raman la ce am promis la inceputul guvernarii, nu crestem taxele”, a declarat Florin Cîţu.