Ediția 54 a Turului României este pregătită de start. Peste 100 de cicliști din 10 țări vor pedala pe cele mai frumoase drumuri din România!

La final de august se dă startul uneia dintre cele mai importante competiții sportive de ciclism din țara noastră: Turul României. Anul acesta se aliniază la start 16 echipe din zece țări: Italia, SUA, Germania, Polonia, Kazakhstan, Republica Cehă, Serbia, Kuwait, Slovacia și România, printre care se numără o echipă procontinentală, 12 continentale și 3 naționale.

Evenimentul începe pe data de 30 august la Timișoara, cu Prezentarea Echipelor, și se termină în data de 5 septembrie la București. Traseul din acest an numără peste 800 de km și trece prin orașe precum Lugoj, Hunedoara, Deva, Orăștie, Sebeș, Sibiu, Agnita, Făgăraș, Râșnov, Brașov, Ploiești.

Organizatorul competiției, Federația Română de Ciclism, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al Auchan Retail România, sunt bucuroși să ofere iubitorilor ciclismului un eveniment la standardele Uniunii Cicliste Internaționale și așteaptă pe traseul Turului, în punctele de start și de finiș, cât mai mulți suporteri care să-i încurajeze pe cicliști, cu respectarea măsurilor de securitate sanitare specifice acestei perioade. De asemenea, cicliștii amatori sunt așteptați și la cursele adiacente dedicate acestora: 3 curse de copii organizate la Timișoara, Deva și București și renumita competiție King of the Mountain care va avea loc la Păltiniș.

„Turul României este o competiție emblematică pentru ciclismul românesc. Nu este numai o rampă de lansare către lumea bună a ciclismului mondial, dar și un obiectiv pe care ar trebui să-l aibă fiecare ciclist român. În fiecare dintre anii în care nu s-a organizat Turul României, lumea ciclistă a fost mai săracă. Vom face toate eforturile pentru ca Turul României să conteze din ce în ce mai mult. Atât în România, cât și – de ce nu? – în toată Europa”, spune Alex Ciocan, Președintele Federației Române de Ciclism.

„Suntem deja în cel de-al treilea an în care susținem Federația de Ciclism alături de partenerii noștri și ne-am propus să creștem Turul României la un nivel cât mai apropiat de cel al competițiilor consacrate din Europa. În ciuda pandemiei, progresele sunt vizibile, iar construcția evenimentului este una solidă. Suntem onorați să susținem Turul României pe termen lung și ne dorim ca prin acesta să oferim un motiv în plus de mândrie tuturor românilor, întrucât avem parte de un eveniment internațional organizat de țara noastră și care pune în evidență cele mai frumoase zone din România. De asemenea, vrem să transmitem un mesaj și mai puternic de încurajare a unui stil de viață sănătos, atât prin mișcare, cât și prin alimentație, așa cum o facem deja prin comerțul Auchan. Vă invităm să ne bucurăm și să sărbătorim emoția și atmosfera unei competiții care devine tot mai spectaculoasă de la an la an”, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director Marketing Auchan Retail România.

ETAPE, TRASEU ȘI PROGRAM

Ediția din acest an include o etapă de contratimp individual, patru etape de fond și o etapă tip circuit acestea desfășurându-se după următorul program:

Prolog Timișoara. Marți, 31 august

Contratimp individual, 4 km

Start: 18:00 – Parcare Universitatea de Vest

Finish: 20:00 – Parcare Universitatea de Vest

Ceremonia de premiere: 20:20 – Parcare Universitatea de Vest

TRASEU: Parcare Universitatea de Vest- B-dul. Vasile Pârvan – întoarcere pasajul Michelangelo – B-dul. Vasile Pârvan – podul Mihai Viteazul – Strada 20 Decembrie 1989 – Piața Iancu Huniade – B-dul I.C. Brătianu – întoarcere la sensul giratoriu –B-dul. I.C. Brătianu – Piața Iancu Huniade – Strada 20 Decembrie 1989 – Bd. C.D. Loga –B-dul Regele Ferdinand I – podul Mihai Viteazul – B-dul. Vasile Pârvan – Parcare Universitate Vest

Etapa 1. Miercuri, 01 Septembrie 2021

Fond, Timișoara – Deva, 201km

Start Festiv: 12:00 – Stadionul Dan Păltinișanu, Timișoara

Finish: 17:00 – Bulevardul 22 Decembrie, Deva

Ceremonia de premiere: 17.20 Bulevardul 22 Decembrie, Deva

TRASEU: Traseu Timișoara – Albina – Racovița – Lugoj – Jena – Iaz – Valea Bistrei – Bucova – Sarmisegetuza – Hațeg – Hunedoara – Cristur – Deva

Etapa 2. Joi, 02 Septembrie 2021

Fond, Deva – Păltiniș, 155km

Start Festiv: 12:00 – Bld. 22 Decembrie, Deva

Finish: 16:30 – Arena Platos, Păltiniș

Ceremonia de premiere: 16:50 – Arena Platos, Păltiniș

TRASEU: Traseu Deva – Oraștie – Sebeș – Căpâlna – Dobra – Jina – Apoldu de Jos – Saliste – Orlat – Gura Râului – Paltiniș

Etapa 3. Vineri, 03 Septembrie 2021

Fond, Sibiu – Poiana Brașov, 187 km

Start Festiv: 11:00 – Piata Mare, Sibiu

Finish: 16:00 – Poiana Brașov

Ceremonia de premiere: 16:20 – Poiana Brașov

TRASEU: Sibiu – Agnita – Dealu Frumos – Făgăraș – Codlea – Cristian – Râșnov – Poiana Brașov

Etapa 4. Sâmbătă, 04 Septembrie 2021

Fond, Brașov- București, 159 km

Start Festiv: 12:00 – Auchan Supermarket, Str. Zaharia Stancu nr.1, Coresi Shopping Resort Brașov

Finish: 15:30: Alveola Kiseleff, București

Ceremonia de premiere: 16:00 – Alveola Kiseleff, București

TRASEU: Brașov – Bușteni – Sinaia – Comarnic – Ploiești – Otopeni – București

Etapa 5. Duminică, 05 Septembrie 2021

Fond (Circuit), București, 116 km

Start: 15:00 – București

Finish: 18:00 – București

Ceremonia finală de premiere: 18:30 – București

TRASEU: Alveola Kiseleff – Piața Victoriei – Arcul de Triumf – Piața Presei Libere – Sos Kiseleff – Arcul de triumf – Alveola Kiseleff

ECHIPE PARTICIPANTE

În Turul Ciclist al României fiecare echipă este formată din șapte cicliști. Până în prezent și-au confirmat participarea următoarele echipe:

ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC – UCI ProTeam – ANS – ITALIA

WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING – UCI Continental Team – USA

MALOJA PUSHBIKERS – UCI Continental Team – GERMANIA

GIOTTI VICTORIA SAVINI DUE – UCI Continental Team – ROMÂNIA

VOSTER ATS TEAM – UCI Continental Team – POLONIA

HRE MAZOWSZE SERCE POLSKI – UCI Continental Team – POLONIA

BIKE AID – UCI Continental Team – GERMANIA

VINO-ASTANA MOTORS – UCI Continental Team – KAZAKHSTAN

WORK SERVICE – MARCHIOL – DYNATEK – UCI Continental Team – ITALIA

TUFO – PARDUS PROSTEJOV – UCI Continental Team – REPUBLICA CEHĂ

D’AMICO – UM TOOLS – UCI Continental Team – ITALIA

CYCLING ACADEMY TRENCIN – UCI Continental Team – SLOVACIA

KUWAIT PROCYCLING TEAM – UCI Continental Team – KUWAIT

POLISH NATIONAL TEAM – Națională – POLONIA

SERBIA NATIONAL TEAM – Națională – SERBIA

ROMANIA NATIONAL TEAM – Națională – ROMÂNIA

TRICOURI DISTINCTIVE

Pe parcursul competiției, se vor acorda următoarele tricouri distinctive:

Tricoul Galben – Cel mai bun ciclist din competiție

Tricoul Alb – Cel mai bun ciclist sub 23 de ani

Tricoul Roșu – Cel mai bun ciclist pe puncte

Tricoul Verde – Cel mai bun cățărător

Tricoul Albastru – Cel mai bun rutier român

Tricoul Gri – Cei mai buni în clasamentul pe echipe

Turul României 2021 va fi transmis în direct pe canalul Sport Extra, precum și online, pe site-ul www.turulromaniei.ro și pe paginile de Facebook Turul României și Auchan. De asemenea, retrospectiva fiecărei etape va fi transmisă zilnic, în perioada competiției, pe TVR 1 și Digi Sport.

Turul României a fost lansat în 1934 de publicația „Sportul Zilnic”, în colaborare cu Federația Română de Ciclism. România a devenit, astfel, a șasea țară din lume care organiza un Tur Ciclist Național pentru amatori, după Belgia (1906), Olanda (1909), Bulgaria (1924), Ungaria (1925) și Polonia (1928). Însă după trei ediții evenimentul a fost pus pe pauză, iar asta s-a repetat de mai multe ori în istoria competiției, care astfel, a ajuns de-abia la ediția cu numărul 54.

Cei mai prolifici câștigători ai tricoului galben de lider în clasamentul general în Turul Ciclist al României sunt doi cicliști români, Constantin Dumitrescu (a câștigat competiția trei ediții consecutiv, în 1954, 1955, 1956) și Mircea Romașcanu (1974, 1983, 1985). Eduard-Michael Grosu, care a câștigat anul trecut competiția, va fi și anul acesta prezent la start pentru a-și apăra tricoul.