Alarmant: Aproape 4.000 de români, infectați cu SARS-COV 2, în ultimele 24 de ore!

Valeriu Gheorghiţă a făcut noi precizări privind evoluţia pandemiei de coronavirus în România. Grupul pentru Comunicare Strategică a anunţat marţi aproape 4000 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-COV 2.

„Astăzi din păcate avem peste 3.900 de cazuri confirmate și raportate de infecție cu Sars-Cov-2 în condițiile în care vorbim de o rată de pozitivare a testelor de circa 8,2%. În ziua precedentă am avut de două ori mai puține cazuri, cu aceeași rată de pozitivare, ceea ce mă face să cred că în perioada următoare creșterea cazurilor se va menține.

Nu se întrevede o posibilitate de stagnare a creșterii numărului de cazuri. Situaţia este explicată in primul rand de faptul ca varianta delta a devenit dominanta in românia, iar unu din doi români nu sunt vaccinaţi şi nici nu au trecut prin boală.

Din acest punct de vedere, în marile aglomerari urbane vorbim de sute de mii de persoane care nu au niciun fel de protectie.

Mesajul ramane unul foarte clar: respectarea masurilor de protectie şi vaccinarea reduc riscul de infectie si riscul de a face o boala gravă şi de a muri din cauza infectiei cu coronavirus. Peste 80% dintre infecţiile sunt cazuri la persoane nevaccinate şi peste 92% de decese sunt la persoane nevaccinate. Varianta Delta este dominantă comparativ cu varianta Alfa.

Dupa 8 cicluri repetitive de transmitere, de la un caz cu varianta Alfa se ajunge in circa doua luni alte 266 de noi cazuri de boala, spre deosebire de varianta Delta unde de la un caz pozitiv se poate ajunte la peste 390.000 de persoane infectate in acelasi interval de timp, deci de peste 1.500 de ori de persoane infectate in aceeasi perioada de timp, pentru ca varianta Delta e mult mai transmisibila.

Varianta Delta este mult mai contagioasă şi se raspandeste extrem de usor. Transmiterea variantei delta este similară cu nivelul ridicat de raspandire al bolilor transmisibile ale copilăriei. „, a spus Valeriu Gheorghiţă în cadrul conferinţei de presă de marţi.